«Он особо почитается нашей армией»: в храме на Казанке отпраздновали День Георгия Победоносца

Сегодня в храме-памятнике на Казанке митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил Божественную литургию в честь Георгия Победоносца.

На богослужении помолились о воинах, которые несут свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции, а также о пленных и без вести пропавших, о бойцах, получивших ранения и вернувшихся с фронта, а также об их родственниках.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Участие в Литургии приняли кадеты-танкисты, суворовцы и военнослужащие Татарстана.

«Дорогие отцы, братья и сестры, дорогие наши братья-военные и будущие военные. Поздравляем всех вас с великим праздником – праздником Георгия Победоносца. Он особо почитается во всей русской земле, а особенно он почитается нашей русской армией. Для нас сегодня большая радость и большая честь служить в этом храме, посвященном памяти воинам, павшим за Родину, за наш народ. Сегодня наши братья находятся на полях сражений и защищают нас с вами, благодаря чему мы с вами можем спокойно молиться в наших святых храмах», – обратился к присутствующим владыка Кирилл.

Также он отметил заслуги Казанского суворовского училища и Казанского танкового училища.

После Богослужения в храме состоялась церемония награждения военнослужащих епархиальными медалями и благодарственными письмами.

Храм на Казанке после масштабной реставрации был освящен Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в июле прошлого года. Сейчас он является главной церковью для военных Татарстана.

Церковь была построена в 1823 году на месте братской могилы воинов Ивана Грозного. Ранее здесь располагался Зилантов монастырь, но из-за разлива Казанки его подняли выше, на холм, а на его прежнем месте установили часовню и затем воздвигли каменный храм.

При советской власти храм-памятник закрыли и снесли крест. Долгое время он пустовал – из-за нахождения посреди реки использовать его было невозможно. Только в 2005 году его передали Казанской епархии.