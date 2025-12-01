«Он не виноват, это женские интриги»: экс-прокурор и его подруга отправились в колонию

Вахитовский суд Казани поставил точку в деле экс-прокурора Алия Купова, который получил взятку айфоном. Вместе с ним приговор выслушали его возлюбленная и ее бывший бизнес-партнер по массажным салонам с интим-услугами. Подробнее в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





«Помог уничтожить улики по делу подруги возлюбленной»

Сегодня Вахитовский суд Казани вынес приговор экс-начальнику отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Алию Купову, а также его возлюбленной Евгении Покровской и ее бизнес-партнеру Артему Мясникову.

С чего же началась история падения сотрудника надзорного ведомства Алия Купова? «Татар-информ» рассказывал о том, что в 2023 году его обвинили в получении взятки – iPhone 14 Pro Max, который на тот момент стоил порядка 110 тысяч рублей. Телефон, по версии следствия, Купов получил от своей девушки Евгении Покровской за помощь с возвращением двух телефонов ее подруге – Римме Сукиасян.

Как сообщили в прокуратуре Татарстана, в феврале 2023 года полицейские задержали Сукиасян и Чинареву. У последней обнаружили больше десяти пакетиков с мефедроном. У Сукиасян наркотиков не было, но полицейские изъяли два ее айфона, полагая, что там могут быть доказательства ее участия в преступлении, включая фотографии закладок. По версии следствия, Сукиасян обратилась к Покровской для помощи в переквалификации дела Чинаревой со сбыта наркотиков на хранение. За помощь она была готова расплатиться.

Алий Купов по просьбе своей возлюбленной начал препятствовать процессу расследования дела Сукиасян и Чинаревой. Он оказывал влияние на нижестоящих прокуроров и вмешивался в работу следователя ОП «Вишневский». Благодаря его усилиям дело было передано на дополнительное слушание по причине того, что сотрудники полиции якобы вымогали деньги у Сукиасян и Чинаревой.

Купов выяснил контакты людей, которые покупали наркотики у Чинаревой, и убедил их не называть имя дилера на допросе. Одну из покупательниц, подругу Покровской, Чинарева уговорила сама. За это ей вменили препятствие правосудию, срок давности по которому к моменту приговора уже истек. Благодаря действиям Купова Сукиасян вернула оба своих телефона. Получив их, она сразу же сбросила устройства до заводских настроек, удалив все данные.

К слову, на момент вышеописанных событий Купов работал на своей должности уже несколько лет, его мать в это время была прокурором Нижнекамска. В октябре 2023 года она ушла в отставку из-за истечения пятилетнего срока. Купов перестал работать в прокуратуре 11 августа 2023 года – в его действиях усмотрели превышение должностных полномочий. Спустя 17 дней было возбуждено уголовное дело о получении взятки, а 28 августа его взяли под стражу.

«Отправить в колонию и лишить чина ’’советник юстиции’’»

За помощь с возвращением утерянных гаджетов Сукиасян передала Покровской два айфона – 11-й и 14-й модели. Второй телефон Покровская вручила возлюбленному в честь его дня рождения в ресторане. По версии следствия, Купов осознавал, что это не просто подарок на день рождения, а взятка. Кроме того, Покровскую обвиняли в покушении на мошенничество – по версии следствия, за «помощь» она дополнительно потребовала у Сукиасян полтора миллиона рублей, однако та отказалась их отдавать, девушки поссорились.

При чем же здесь организация проституции и предприниматель Мясников? Евгения Покровская и Артем Мясников, по версии следствия, держали несколько интим-салонов, в которых девушки делали эротический массаж. По версии следствия, для увеличения прибыли «массажистки» со временем стали оказывать услуги проституток. К слову, одна из работниц оказалась несовершеннолетней. Покровская настаивает, что на тот момент, когда в «массажных салонах» работала несовершеннолетняя, она уже вышла из этого бизнеса.

В прениях защита настаивала, что Алия Купова оговорили и он стал жертвой «женских интриг». Его адвокат уверяла суд, что экс-прокурор просто стал жертвой обстоятельств и был введен в заблуждение своей возлюбленной Покровской. А под раздачу он попал якобы из-за Сукиасян, которая, по словам адвоката, пошла на сделку со следствием и давала показания «под диктовку». В последнем слове, не распинаясь на речь, он попросил: «У суда – правосудия».

Гособвинитель просила приговорить Купова к 10 годам колонии общего режима, Покровскую – к восьми, а Мясникова – к трем. Однако сегодня суд распорядился иначе и, признав всех троих виновными, объявил: