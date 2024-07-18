«Избавил от улик за айфон»: в Казани стартовал суд над экс-прокурором Алием Куповым

В Вахитовском районном суде Казани со второй попытки стартовало дело бывшего высокопоставленного сотрудника прокуратуры Республики Татарстан. Первое заседание, назначенное на 9 июля, не состоялось из-за того, что участников процесса уведомили несвоевременно.

На скамье подсудимых оказались трое: экс-начальник отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Алий Купов, а также Евгения Покровская и Артем Мясников.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Несмотря на многочисленные попытки обжаловать арест, Купов и Покровская с момента своего задержания находятся в СИЗО. Во время судебного заседания их поместили в стеклянный «аквариум», где они, кажется, чувствовали себя вполне комфортно: держались за руки, обменивались взглядами и улыбками.

В самом начале защита подала ходатайство о закрытии процесса, ссылаясь на то, что в деле фигурирует несовершеннолетний свидетель, который проходит по эпизоду организации занятия проституцией. Однако суд отклонил ходатайство. Затем подсудимым были зачитаны обвинения.

Алий Купов, мать которого еще недавно занимала пост прокурора Нижнекамска, обвиняется в получении взятки в виде iPhone стоимостью 110 тысяч рублей. По версии следствия, Евгения Покровская передала дорогостоящий гаджет от имени гражданки Армении Риммы Сукиасян, которая была привлечена к ответственности за попытку сбыта наркотиков. За свою помощь она потребовала у Сукиасян мобильный телефон.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По версии следствия, Купов согласился помочь Сукиасян. Сначала он попытался забрать телефоны у следствия, превышая при этом свои полномочия, а затем просто сбросил оба телефона до заводских настроек. Таким образом, по мнению следствия, Алий Купов уничтожил возможные доказательства, подтверждающие тот факт, что Сукиасян занималась распространением наркотиков. После выполнения задачи Купов, согласно версии следствия, потребовал от гражданки Сукиасян еще один телефон уже для себя. Она согласилась.

Однако защита представляет иную версию событий: отец Покровской, выступающий свидетелем, утверждает, что это был обычный подарок, поскольку Евгения и Алий состояли в гражданском браке и даже жили вместе.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Купов перестал работать в прокуратуре 11 августа 2023 года – в его действиях усмотрели превышение должностных полномочий. Спустя всего 17 дней было возбуждено уголовное дело о получении взятки, а 28 августа его взяли под стражу.

Ситуация с Евгенией Покровской и Артемом Мясниковым выглядит еще более запутанной. Их обвиняют в организации занятия проституцией с вовлечением несовершеннолетних. Мясников частично признал вину и с начала расследования сотрудничает со следствием. На предыдущем заседании он даже представил документ, подтверждающий готовность «Водоканала» принять его на работу в случае снятия домашнего ареста.

Важно отметить, что Мясников находится под домашним арестом уже 8 месяцев, в то время как Купов и Покровская провели последние 11 месяцев в СИЗО.