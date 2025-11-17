Прокуратура просит 10 лет лишения свободы для экс-прокурора Алия Купова за взятку айфоном

Сегодня в Вахитовском суде Казани стартовали прения по делу экс-начальника отдела по надзору за следствием в органах СК уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Алия Купова, а также Евгении Покровской и Артема Мясникова.

Купова обвиняют в получении взятки, препятствовании правосудию и превышении полномочий. Мясникова – в организации проституции с вовлечением несовершеннолетних. А Покровскую, помимо организации проституции, в посредничестве во взятке и мошенничестве в особо крупном размере.

«Вина Купова, Покровской и Мясникова полностью доказана, прошу суд признать виновным Алия Купова и приговорить к 10 годам колонии общего режима со штрафом 3 млн рублей, с лишением звания и запретом занимать государственные должности в течение 4 лет», – сказал гособвинитель.

Кроме того, он попросил суд назначить Покровской 8 лет и 1 месяц лишения свободы, а Мясникову — 3 года колонии общего режима. Последнего взяли под стражу в зале суда

Однако защита настаивает, что Алия Купова оговорили.

«Лично Купова никогда не видела, только по рассказам Покровской. Они поссорились и Сукиасян пообещала „испортить жизнь“ Покровской, а также сделать все, чтобы она рассталась с Куповым. Получается, что Купов просто стал жертвой женских интриг. Прошу суд принять решение и не допустить ошибку, потому что каждое лицо может быть подвергнуто оговору. Прошу суд оправдать Купова полностью», – сказал адвокат.

Напомним, по версии следствия, Алий Купов, мать которого занимала пост прокурора Нижнекамска, обвиняется в получении взятки в виде iPhone стоимостью 110 тысяч рублей. Телефон он получил за помощь от своей девушки Евгении Покровской, которая передала дорогостоящий гаджет от имени гражданки Армении Римм Сукиасян.

По версии следствия, Сукиасян была привлечена к ответственности за попытку сбыта наркотиков, сотрудники полиции изъяли у нее два телефона, но Купов добился их возвращения.

По версии следствия, Купов изъял два мобильных устройства, в которых, предположительно, находились улики, подтверждающие то, что Сукиасян была причастна к распространению наркотиков. Когда Сукиасян получила их, она удалила всю информацию, вернув их к заводским настройкам.

В свою очередь, Покровскую и Мясникова обвиняют в организации занятия проституцией с вовлечением несовершеннолетних. Они держали несколько интим-салонов, в которых делали эротический массаж. При этом, по версии следствия, для увеличения прибыли, «массажистки» со временем стали оказывать услуги проституток, а одна из девушек оказалась несовершеннолетней.