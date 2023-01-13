«Он меня всячески поддерживал»: Кадыров поделился воспоминаниями о Муртазе Рахимове

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своем опыте общения с первым Президентом Башкортостана Муртазой Рахимовым. Он отметил, что Рахимов был яркой личностью с превосходными личными и профессиональными качествами, и помогал Кадырову в нале его профессионального пути.

«Я был знаком с ним лично, и в начале моей деятельности в должности главы республики он любезно делился советами, предлагал пути плодотворного взаимодействия и всячески меня поддерживал», – написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Муртаза Разимов, несмотря на все сложности, достойно прошел весь профессиональный путь, под его руководством в Башкортостане произошло множество позитивных преобразований, добавил Кадыров. В качестве примера он привел снижение уровня безработицы.

«Стоить также отметить, что он возглавил регион в самый сложный и непредсказуемый период, что в свою очередь существенно усложняло ему задачу. Я выражаю искренние соболезнования всем членам семьи Муртазы Рахимова, родственникам, друзьям и народу Башкортостана!», – подытожил Кадыров.

Напомним, Муртаза Рахимов был похоронен сегодня на мусульманском кладбище в Уфе. В церемонии прощания с ним в числе прочих приняли участие Президент России Владимир Путин, который отметил существенный вклад Рахимова в развитие республики, Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.