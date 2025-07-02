«Глумился над заикой»: обвиняемый рассказал, за что убил экс-замглавы танкового училища

Вахитовский суд Казани приступил к рассмотрению дела таксиста Даниила Алмазова, который жестоко расправился с бывшим заместителем начальника Казанского танкового училища Валерием Хахиным. Под видом курьера он попал к нему в дом и более 10 раз ударил Хахина ножом. В суде стало известно, в чем была причина этой жестокости.





Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Признаю, что нанес телесные повреждения, находясь в состоянии аффекта»

В Вахитовском суде Казани стартовал процесс по делу 31-летнего водителя такси Даниила Алмазова, которого обвиняют в убийстве экс-замначальника танкового училища Валерия Хахина.

Помимо этого, Алмазова обвиняют в сбыте государственных наград, нарушении неприкосновенности жилища и краже.

Даниил Алмазов – уроженец Казани, не женат, детей нет. Получил медицинское образование, но зарабатывал на жизнь в такси. Сегодня на процесс его пришли поддержать старший брат и отец. Последнего пустили в зал не сразу, так как он проходит по делу свидетелем и ждал приглашения от судьи в коридоре.

Пришла на старт процесса и известная казанская предпринимательница Мария Горшунова – супруга погибшего Валерия Хахина.

В начале заседания помощник прокурора Вахитовского района Михаил Житлов попросил продлить срок содержания в СИЗО Алмазову на полгода. Несмотря на возражения адвоката обвиняемого, суд удовлетворил ходатайство гособвинителя.

«Даниил Алмазов 8 сентября 2024 года, представившись курьером-почтальоном, с помощью обмана проник в квартиру Валерия Хахина. В результате словесной агрессии и уничижительных высказываний Хахина Алмазов, вооружившись предметом, похожим на нож, нанес не менее 14 ранений Хахину. После этого, вооружившись тупым предметом, в той же квартире нанес ему не менее 21 удара в область головы», – рассказал гособвинитель.

Валерий Хахин от полученных травм скончался. После этого, по версии следствия, Даниил Алмазов похитил из квартиры сотовый телефон убитого стоимостью в 62 тысячи рублей, ключ-брелок от BMW стоимостью 94 тысячи рублей, парадный китель стоимостью 32 тысячи рублей, связку ключей и наградные знаки, среди которых был орден «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. После этого Алмазов скрылся с места происшествия.

«Вину признаю частично, признаю в той части, что нанес телесные повреждения, находясь в состоянии аффекта», – сказал в ответ на обвинения Даниил Алмазов.

Стоит отметить, что на момент ареста он полностью признавал свою вину и заявлял о том, что хочет отправиться на специальную военную операцию.

«Вынь мужской половой орган изо рта, а потом бизнесом занимайся»

С самого начала истории неизвестна была истинная причина случившегося, не прозвучала она и во время ареста Даниила Алмазова. Складывалось впечатление, что участники процесса были в курсе того, по какой причине Алмазов напал на экс-замначальника танкового училища Валерия Хахина, но не хотели об этом говорить вслух.

«Татар-информ» выяснил, что вывело из себя Даниила Алмазова до такой степени, что он решился на убийство. Об этом рассказал отец подсудимого. Для того чтобы понять, как одна фраза способна толкнуть человека на убийство, необходимо погрузиться в историю его жизни.

Даниил Алмазов, по словам его отца, в трехлетнем возрасте сильно испугался собаки, из-за чего начал заикаться, особенно сильно при волнении и стрессе.

«Лечили, обращались куда только можно. Каждый год лежали с ним в больнице у невролога. Потом поступил в первый класс, оформили ему в связи с заиканием инвалидность», – рассказывал отец.

Несмотря на имевшуюся инвалидность, Даниил Алмазов, по словам отца, был «хорошим мальчишкой». Он занимался спортом в тренажерном зале, плаванием и хорошо учился.

«Но общение давалось ему очень тяжело, его дразнили в школе другие дети. Я лично ходил в школу, собирал с помощью директора, которая, слава Богу, шла навстречу, родителей и объяснял им ситуацию. Разговаривали ли они потом с детьми дома, не знаю. Мальчишки есть мальчишки, все равно его поддразнивали. В связи с этой проблемой с общением на уроках в школе он отвечал только письменно», – рассказал отец.

Сам Даниил Алмазов воспринимал все эти трудности болезненно, поэтому на его совершеннолетие родители не стали подтверждать его инвалидность. Так как раньше заикание считалось психическим отклонением, «чтобы не портить жизнь ребенку и чтобы окружающие не думали по справке, что он дурачок», родители инвалидность не продлили.

Окончив школу, Алмазов поступил в медицинский институт, успешно его окончил и пошел в интернатуру.

«Дома мы все привыкли, что он заикается. В спокойной обстановке с годами он стал лучше разговаривать. Но зачастую на улице люди не хотели ждать, пока он договорит», – дополнил отец Алмазова.

После учебы Даниил Алмазов начал таксовать – по словам отца, хотел создать собственный бизнес, связанный с доставкой еды, и начал подыскивать помещение для аренды. Стоит отметить, что экс-замначальника танкового училища Валерий Хахин после того, как уволился со службы, стал помогать жене с бизнесом – он сдавал в аренду помещения.

Тогда, в 2016 году Даниил Алмазов и встретился с Валерием Хахиным, пришел к нему, чтобы взять в аренду помещение. Молодой человек перенервничал и начал сильно заикаться. Тогда, как сообщил отец подсудимого, Валерий Хахин якобы сказал ему: «Вынь … (мужской половой орган) изо рта, а потом бизнесом занимайся». Эта фраза очень сильно задела Даниила Алмазова, он затаил обиду.

Накануне трагедии Даниил Алмазов случайно пересекся с Хахиным – старая обида заиграла в нем, и он решился на преступление. К слову, отец Алмазова знал Хахина, так как является выпускником танкового училища, но никогда лично с ним не общался.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Нашла мужа дома завернутым в ковер»

Свою версию событий в суде рассказала супруга погибшего мужчины. 8 сентября она была в загородном доме в Верхнем Услоне.

«Я уехала туда накануне 7 сентября, потому что в этот день мой муж праздновал День танкиста. Мы договорились, что после обеда на следующий день он заедет к своей маме. Начиная с трех часов дня 8 сентября я начала волноваться, начала ему звонить, но номер был недоступен. Тогда я села в машину и поехала в город к нему», – рассказала она.

В подъезде женщина обратила внимание на то, что на их этаже не горел фонарь, который включался от датчика движения. Звонок у двери тоже не работал, ее удивление вызвал то факт, что дверь квартиры была закрыта на верхний замок, хотя они с мужем так никогда не делали.

«Я позвонила в службу вскрытия замков, но они отказались приезжать, и я позвонила в «112». Ждала полицию. Потом приехали сотрудники МЧС. У нас двухуровневая квартира в доме. Так как вход на нижнем уровне будет тяжело вскрыть из-за двери, я попросила сотрудников МЧС взломать вход на втором уровне. Они открыли дверь, мы все осмотрели. Все было чисто, они сказали: "Все хорошо, зачем вы нас вызвали?"», – дополнила она.

Тогда Мария Горшунова обратила внимание на то, что дверь котельной была закрыта на ключ, хотя раньше они с мужем ее не закрывали.

«Мы так никогда не делали, я попросила сломать и эту дверь. Там мы обнаружили ковер, перемотанный скотчем. Я сразу поняла, что это труп моего мужа. Я попросила сотрудников МЧС проверить, они это подтвердили. Мне стало плохо, и меня увели на улицу. Будучи уже на улице, я только наблюдала за тем, как приходили работать криминалисты, следователи и так далее», – подытожила она.

Мария Горшунова попросила в суде максимального наказания для Даниила Алмазова.