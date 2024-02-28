«Он хотел бы, чтобы мы улыбались»: в Казани открыли бюст Марата Садыкова

В Казани открыли бюст экс-главного врача клиники и экс-министра здравоохранения РТ Марата Садыкова

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это очень значимо для нашей семьи»

Сегодня возле седьмой городской больницы появился бюст бывшего министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова.

«Мы собрались здесь, чтобы почтить память Марата Наилевича Садыкова – человека, безвременно ушедшего от нас год назад», – так начал церемонию главный врач седьмой больницы Артур Делян.

Главы Минздрава РТ неожиданно для всех не стало ночью 29 января 2023 года, через два дня после его 53-го дня рождения.

Сотни людей сегодня пришли к зданию седьмой городской больницы Казани Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня весь сквер перед седьмой городской больницей был полон людей, почтить память своего руководителя, наставника, коллеги, друга пришли сотни людей. Среди них супруга Марата Садыкова Динара и их сын Марсель.

«Хотелось бы выразить огромную благодарность за поддержку, сочувствие, за множество теплых слов, сказанных в адрес Марата Наилевича за все это время, это очень значимо для нашей семьи. Мы им бесконечно гордимся, пусть его память будет всегда жить в наших сердцах», – сказал Марсель Садыков, который сегодня работает в «семерке» заместителем главного врача.

Марсель Садыков: «Мы им бесконечно гордимся, пусть его память будет всегда жить в наших сердцах» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Марату доставляла удовольствие наша улыбка»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева с трудом сдерживала эмоции. Начав говорить, вытерла слезы и дрожащим голосом извинилась.

«Я, наверное, сегодня не столько заместитель Премьер-министра, сколько друг. Реально это был год самых добрых слов в адрес Марата Наилевича, они звучали каждый день. Мне кажется, он столько добрых слов от нас не слышал в процессе своей работы. Потому что работа есть работа, всегда выполняешь какие-то задачи, всегда что-то делаешь, всегда что-то преодолеваешь», – сказала Лейла Фазлеева.

Лейла Фазлеева с трудом сдерживала эмоции Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Вице-премьер напомнила, что на долю Марата Садыкова выпали тяжелые времена – пандемия коронавирусной инфекции.

«Мы всегда его вспоминаем, все помним улыбку, настроение, бодрость духа, яркость таланта. Человека очень самобытного, большого друга каждого из тех, кто сегодня пришел. Дорогие коллеги, я точно знаю, что Марату доставляла удовольствие наша улыбка. Когда мы улыбались, когда мы были здоровы, он говорил: “Всё решим, всё сделаем”. Я думаю, все слышали эту фразу от него. Это “всё сделаем” в самые трудные периоды мне помогает подниматься, когда немного опускаются руки. И правда, Марат, я с тобой все так же советуюсь. Иногда так принимаю решения», – поделилась Лейла Фазлеева.

Она выразила надежду, что система здравоохранения республики будет самой замечательной в России, как и была всегда.

Почтить память своего руководителя, наставника, коллеги, друга пришли сотни людей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Он на всю жизнь в моем сердце»

Министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, который возглавил ведомство после неожиданной кончины Садыкова, подчеркнул, что именно под руководством экс-министра колоссально изменилась седьмая горбольница. Сейчас это одна из самых оснащенных больниц города с высококлассными специалистами, которая успешно курирует районы.

Напомним, что Марат Садыков возглавлял ее в течение десяти лет – с 2008 по 2018 год, после чего его назначили на пост руководителя Минздрава республики. После его кончины клинику назвали в честь него. Теперь на фасаде «семерки» красуется памятная доска в честь Марата Садыкова.

По словам Марселя Миннуллина, в медицинском сообществе каждый день вспоминают о бывшем руководителе. А открытие бюста – капля от того, что хочется сделать Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Будучи министром, Марат Наилевич принял серьезный вызов, с которым столкнулся весь мир, – это ковид. С честью наша республика вышла из этой ситуации и была одной из ведущих, с нами советовались многие регионы. И мы были в тесной связи с ведущими клиниками Российской Федерации благодаря Марату Наилевичу. Это была незаурядная личность, огромный профессионал, организатор, добрый человек открытой души. Лично для меня это человек, который на всю жизнь в моем сердце», – отметил Миннуллин.

По его словам, в медицинском сообществе каждый день вспоминают о бывшем руководителе. А открытие бюста – капля от того, что хочется сделать, напомнить, что Марат Садыков всегда рядом, а его дело живет.

Приклонить голову перед бюстом бывшего руководителя приехали главные врачи многих казанских и республиканских клиник, а также многих ЦРБ.

Рифкат Минниханов в своем выступлении рассказал, как сотрудничал с Садыковым Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Его улыбка дарила уверенность в том, что все будет хорошо»

Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов в своем выступлении рассказал, как сотрудничал с Садыковым. Вспомнил его звонки в шесть утра с вопросом: «Что спишь?» Минниханов признался, что не понимал, когда Садыков отдыхал и спал. И тот факт, что столько людей пришли сегодня почтить его память, – счастье.

Отдать дань уважения своему коллеге пришли министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова, министр культуры Ирада Аюпова, министр по делам молодежи Ринат Садыков, главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина и другие руководители министерств и ведомств.

Церемония закончилась возложением цветов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Это был уникальный человек. Период пандемии, за который мы очень сильно сдружились, был очень непростым временем. Но благодаря Марату Наилевичу этот период прошел необычайно легко, потому что его оптимизм, его улыбка всегда дарили мне уверенность в том, что все хорошо. Он всегда меня успокаивал в самые непростые моменты. Я очень благодарна, что в эти непростые времена мы были вместе с Маратом Наилевичем», – отметила Марина Патяшина в беседе с «Татар-информом».

Церемония закончилась возложением цветов, многочисленные гости подходили к бюсту экс-министра, возлагали цветы, многие тихо говорили: «Спасибо», «Как жаль».