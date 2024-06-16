«Он без еды и воды уже 97 лет»: где в Бурятии можно увидеть нетленное тело хамбо-ламы

Бетонные буузы и драконы на страже дацана

Приехав в Бурятию, можно познакомиться с совершенно незнакомой для многих религией – буддизмом. Она сильно отличается от православия и ислама и в чем-то даже противоречит привычным нам религиозным принципам и устоям. Буддисты верят в гороскопы, завязывают ленточки на удачу и молятся сразу нескольким божествам.

В России три республики, где есть буддистские центры, – это Калмыкия, Тыва и Бурятия, но именно последняя считается центром исповедования этой религии благодаря своему Иволгинскому дацану, где хранится нетленное тело хамбо-ламы Итигэлова.

Прибыв в Улан-Удэ прямым рейсом из Казани, который запустила авиакомпания Nordwind Airlines, в первую очередь удобнее отправиться в самый большой дацан, или по-нашему – монастырь. Он находится в самой столице Бурятии. Это центр «Ринпоче Багша» на Лысой горе. Отсюда открываются красивейшие виды на город и окрестности – рассмотреть можно величественную, бурно растущую тайгу и горы.

На подходе встречают бетонные фигурки бууз – национального блюда. Идем дальше, на пути к главному дугану, то есть храму дацана, стоят бетонные драконы – они охраняют это намоленное место.

К слову, здесь много сувенирных лавок, где можно купить не только религиозную атрибутику, но и местные сладости, напитки и прочее.

Шестиметровая бронзовая статуя Будды, покрытая сусальным золотом

Дацан совсем молодой – он был основан в 2000 году по благословению Его Святейшества Далай Ламы XIV. Назван он был в честь своего основателя – «Ринпоче», в переводе с тибетского означает «драгоценный», а «Багша» с бурятского переводится как «учитель». Буддисты верят, что он был святым перерожденцем, человеком, который родился осознанно и посвятил свою жизнь помощи всем живым существам.

В 2004 году здесь появилась шестиметровая бронзовая статуя Будды, покрытая сусальным золотом. Она самая большая в России.

Вокруг «Ринпоче Багша» разбит сад с хвойными деревьями и цветами. Двор дацана расположен на нескольких уровнях горы, и одна из частей предназначена для завязывания хий морин.

Хий морин переводится как «конь ветра». Это своего рода флажки, которые завязывают на удачу и для исполнения желаний, их преподносят как подарок.

Таких лоскутов ткани здесь невероятное множество – разноцветные хий морин развиваются на ветру и издают мягкий приятный шелест. Говорят, что именно колыхание на ветру усиливает внутреннюю энергию человека, который завязал хий морин.

Цвет ткани зависит от года, в который родился человек. Сколько и когда вешать зависит и от даты лунного календаря, возраста и даже от роста человека – вешать ниже своего пояса хий морин нельзя.

Завязывая хий морин во дворе «Ринпоче Багша», люди создали своего рода коридор с яркими лоскутами ткани, который тянется вниз по горе. Зрелище невероятное.

Флаг удачи и тихий звон большого колокола

«Конь – это символ вашей внутренней энергии. Чтобы ваша внутренняя энергия была свежая, была устремлена куда-то вверх, нужно завязывать свой флаг удачи в открытом ветреном месте, чтобы он развевался. Повесить нужно правильно, чтобы он развевался параллельно земле», – рассказала наш гид Дарима Тогошеева.

На каждом флажке написано чье-то имя и мантра, вешать пустой бессмысленно, добавила она.

Рядом установлены «молитвенные барабаны», на которые нанесены тексты мантр. Это цилиндры, установленные на шестах, – положено проходить вдоль них, раскручивать и в это время молиться. Чем сильнее раскрутишь, тем больше шансов на исполнение желания, рассказала Дарима.

«Когда поворачиваешь барабан, активируешь молитву за счастье и благополучие всех существ во вселенной. Буддисты молятся не за себя и своих близких, за них легко молиться. Они молятся за тех, кто им, может быть, неприятен, и это порой бывает сложно. Когда желаешь хорошего другим, ты получаешь добро для себя», – говорит гид.

Еще одна особенность дацана – большой колокол. В него надо ударить один раз и очень осторожно – чем тише, тем больше шансов, что ваши молитвы будут услышаны.

Строгие правила поведения в храме

В главном дугане, где установлена золотая статуя Будды, нам разрешили съемку за символическое пожертвование. Это было утро. За молитвой мы застали с десяток монахов и около 50 верующих. Ламы своей молитвой ввели в транс буквально с первых минут – они то наращивали темп, то замедлялись, то тише, то резко громко произносили свои мантры.

Нас предупредили, что поворачиваться спиной к Будде невежливо. Нужно отходить задом, и лишь спустя несколько шагов можно развернуться. А еще есть строгое правило – двигаться по дугану можно только по часовой стрелке, те, кто пришел помолиться, могут присесть на лавочку, но ни в коем случае нельзя садиться выше лам. Также перед священнослужителями нельзя переходить дорогу.

Осторожными шагами движемся по залу. Здесь за стеклом установлены статуэтки разных божеств, все украшено цветами, свечами – цвета буддисты используют яркие и броские.

Рядом со статуей Будды ровно уложенная пирамидка из сладостей – это подношения. После молитвы часть из них сжигается, оставшиеся раздаются верующим как освященная пища.

«Ринпоче Багша» оставляет приятные впечатления, даже человек другой религии может здесь насладиться тишиной и спокойной обстановкой.

25 лет учебы, и ты – доктор буддистской философии

Иволгинский дацан «Хамбын Хурээ» находится в 36 километрах от Улан-Удэ. Сюда курсируют автобусы, поэтому добраться несложно. По пути можно наблюдать красоты и посетить плато Чингисхана, откуда открываются потрясающие виды.

Чуть дальше от дацана снова площадка для хий морин – их вывешивают здесь на высоких шестах. Каждый можно снять, повесить свой флажок и поставить на место. Обвешаны яркими лоскутами и рядом растущие кусты.

Растительность в этой местности скудная – это степь, поэтому высокие деревья встретить сложно, вот люди и вешают хий морин на любую возвышенность.

Дацан расположился на достаточно большой территории – за ярким забором несколько дуганов и различных зданий. Жилая часть, где обитают ламы, огорожена забором. Тут есть учебное заведение – буддийский университет «Даши Чойхорлин».

«Лама – тот, кто окончил университет. Восемь лет они учатся здесь, потом уезжают, в Индию, например. Полный курс обучения порядка 25 лет. Они учатся, защищают свой проект и получают статус доктора буддистской философии. Отмечу, что в Даши Чойхорлин выдают диплом гособразца. Потом выпускники могут преподавать», – рассказала гид Дарима.

Бывали здесь Владимир Путин и Патриарх Кирилл

Гид обратила наше внимание на домики, каждый из которых имеет свой номер.

«Когда человек приходит с определенным запросом, его отправляют в соответствующий домик. Допустим, хочешь замуж – иди в домик №9. Можно даже проверить, подходит тебе жених или нет. Такие услуги также онлайн оказываются у разных лам. Здесь есть зурхай – астролог и эмчи – лекарь», – рассказала гид.

Лечат в буддизме не симптом, например головную боль, а причину, по которой эта боль возникла. Используют такие методики, как гомеопатия и иглоукалывание.

Ламы бывают «черные» – те, кто принимает обет безбрачия, и те, кто может заводить семью. Всего у них есть 250 обетов: безбрачия, отказа от мяса и даже такие, когда нельзя размахивать руками. По дацану свободно разгуливают коровы – в отличие от Индии запрета на употребление говядины в Бурятии нет. Буренки являются основным источником мяса, также буряты едят свинину и баранину.

В Иволгинском дацане есть свой музей – здесь хранятся подарки от гостей из разных уголков нашей страны и других стран, которые побывали в этом месте. Бывали здесь и Президент Владимир Путин, и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Один из самых ярких экспонатов музея – стопа Будды метра три в длину. Легенда гласит, что отлита она с реального отпечатка стопы божества, оставленного на камне.

Здесь же много всего об истории буддизма. Как рассказала Дарима Тогошеева, бурят пытались крестить, но те упорно сопротивлялись и даже отправили самого солидного ламу к царице Елизавете Петровне.

«Он сказал императрице, что буряты клянутся нести ей верность, охранять границу, но просят дать им право исповедовать свою религию. Тогда она дала разрешение устраивать ламские капища. Через несколько лет они еще раз поехали, чтобы получить официальный документ на право исповедовать свою религию», – поделилась гид.

Много лет спустя буддисты еще и к Сталину пошли, чтобы просить разрешения на работу дацанов в период религиозных репрессий. Таким образом, с 1940 года дуганы продолжили работу, а ламы, заключенные в колониях, были выпущены на свободу, отметила гид.

Ушел в нирвану и 75 лет сидел под землей в позе лотоса

Главная святыня Иволгинского дацана – нетленное тело хамбо-ламы Даши-Доржо Итигэлова. Святейший занимал пост главы буддистов Восточной Сибири с 1911 по 1917 год. А в июне 1927 года он собрал вокруг себя учеников, сел в позу лотоса и попросил их читать молитву. Хамбо-лама сначала впал в медитацию, а потом ушел в нирвану. Его тело поместили в кедровый короб и закопали недалеко от места, где позже был построен Иволгинский дацан.

Итигэлов завещал дважды навестить его после «погребения». На второй раз было решено выкопать тело и доставить в дацан. Это произошло в 2002 году. 75 лет он провел под землей, но на теле ни следа разложения. В момент, когда его извлекали из короба, приехали представители власти, в том числе судмедэксперт, который провел ряд экспертиз и сделал заключение – биоматериал имел пожизненные характеристики. Кожа хамбо-ламы сохранила эластичность, а суставы – подвижность.

Нетленного ламу периодически переодевают в разные одеяния, и служители дацана отмечают, что он даже потеет.

Увидеть своими глазами Даши-Доржо Итигэлова можно в одном из дуганов дацана за плату в 400 рублей. Эти средства идут на содержание обители. С пустыми руками к нему не ходят – нужно взять хий морин в качестве подношения. Держать ткань нужно в обеих руках и не выпускать, пока вы стоите перед хамбо-ламой.

Пройдя инструктаж, проходим в дуган. Тело Итигэлова в позе лотоса установлено на семи подушечках в почетном месте и закрыто бронированным стеклом. К пальцу его привязана веревочка, которая выведена наружу. Каждый может подержаться за нее и попросить у хамбо-ламы исполнения желания.

Внешне он действительно не выглядит как умерший – кожа, как у обычного человека, только черты лица словно стерлись. Мы долго, затаив дыхание, всматривались в лицо ушедшего в нирвану, рассматривали его наряд. К телу постоянно подходили верующие и преклонялись. Затем нам объяснили, что хий морин можно было оставить рядом с Итигэловым или забрать с собой, предварительно передав ламе, который завяжет его специальным «алмазным узлом». В то время, когда священнослужитель совершает ритуал, нужно думать о своем заветном желании.

«Никто не может понять, почему его тело не разлагается»

Завязывал узлы для нас лама Зорикто, он объяснил, что Итигэлов 11 раз перерождался и в этом теле он пришел на землю в 12-й раз.

«Никто не может понять, почему его тело не разлагается. Это же не мумия, не бальзамированное тело. Оно до сих пор функционирует. Человек вообще этого не понимает, это сложно понять. Приезжал судмедэксперт Звягин, он взял волосы и ногти, сделал экспертизу и сказал, что такого тела нет нигде. Доктора медицины разных направлений говорят, что когда человек умирает, появляются раковые клетки, которые начинают разлагать тело, а если их нет, значит, организм еще функционирует. Он без еды и воды, и это не сон. Надо дойти до очень высокого уровня, чтобы понять это», – объяснил он нам.

Многие, кто приходит сюда, говорят, что хамбо-лама открывает глаза, – и все в один голос утверждают, что они светло-зеленого цвета, но наш собеседник их ни разу не видел.

«Я видел побольше, чем эти глаза», – засмеялся Зорикто.

Он поделился, что даже давал пить хамбо-ламе.

«Я ему воды давал, он пил. Правда, это было во сне. Но он был не таким, как сейчас, он был мальчиком лет десяти в этом же одеянии. У нас тут стоял ковшик, и после того, как я рассказал этот сон, этот ковшик пропал. Я несколько раз видел его во сне. Я знаю, что он открывает глаза, что он живой, он видит. Он открывает глаза, чтобы посмотреть, кто к нему пришел. Это не объяснить, нужен определенный настрой, чтобы понять», – объяснил лама.

«В нашей жизни все временно, а духовность – постоянна»

Фотографировать в этом дугане строго запрещено, поэтому запечатлеть нетленное тело не получилось.

«Не только здесь, в других дуганах тоже не разрешается снимать. У каждого монастыря есть свои правила, и лучше их соблюдать. Если человек хочет получить пользу, он в такие места приходит просить за близких, здоровья. Лучше просить и получить, чем сделать один кадр, и от этого не будет никакой пользы. Тебе эта фотография ничего не даст. Не надо по мелочам размениваться, в таких местах нужно максимально брать: просить искренне, и тогда вы получите желаемое. А фотографий хамбо-ламы много и в интернете», – говорит он.

Лама поделился философией буддистов.

«В нашей жизни все временно, даже наше тело временно, а духовность – постоянна. Она передается из перерождения в перерождение. А вот материальное – рушимое. Почему говорят, что материально мыслящий никогда просветления не достигнет? Нужно мыслить духовно, а этому нужно учиться», – сказал Зорикто.

Сам Зорикто учился здесь, в университете Иволгинского дацана, говорит – очень рад, что не поехал учиться в Индию.

«Здесь я получил намного больше знаний», – сказал он нам на прощание.

Есть у буддистов и еще одно верование – шаманизм. Это вера в духов. Шаманисты говорят, что каждый человек должен знать по 32 поколения с материнской и отцовской стороны, чтобы решать свои земные проблемы. Шаманы помогают решить проблемы, предсказывать будущее и общаться с духами. Мало кто знает, что первыми шаманами были женщины.

В Бурятии верят и в духов, и поклоняются Будде, и даже параллельно ходят в православный храм. Для бурятов никаких противоречий во всем этом нет.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

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