Суровые духи тайги, ледяные иглы озера, нерпы и уха из омуля: Байкал глазами туриста

«Солнце светит 300 дней в году, больше, чем на Черном море»

Попасть на Байкал из Казани теперь можно всего за восемь часов: пять из них – это полет на самолете, и три – поездка на автобусе или машине. Все благодаря авиакомпании Nordwind, которая открыла прямой рейс до столицы Бурятии Улан-Удэ из столицы Татарстана. К слову, билеты на самолет стоят от 6 тысяч рублей.

Главный совет – ценителям дикой природы лучше заранее узнать некоторые особенности местности, чтобы не случилось неприятных сюрпризов.

Бурятию называют солнечной, и это не только из-за лучезарных улыбок бурятов. Солнце здесь, по словам местных, светит 300 дней в году, и это больше, чем на побережье Черного моря. Обгореть, находясь в отпуске в Бурятии, легко. Поэтому с собой обязательно нужно взять солнцезащитный крем и очки.

Но при этом одежду стоит взять на самую разную погоду, даже в теплое время года вам могут понадобиться куртки, ведь у берегов Байкала лед стоит даже в мае. Если вы едете на Байкал зимой, одежду лучше подобрать особенно тщательно с расчетом на мороз, который пробирает до костей.

Еще один момент, который стоит учесть, – в тайге немало клещей. Чтобы не пострадать от укуса и не заразиться боррелиозом или энцефалитом, возьмите надежные и проверенные средства от этих паразитов. Комары и мошки тоже могут изрядно подпортить отдых, поэтому всевозможные спреи и спирали не помешают.

Дорога до Байкала и варианты с жильем

Если вы поедете своим ходом, то от аэропорта до берега Байкала можно добраться на маршрутке, стоимость проезда составит примерно 600 рублей.

А вот полный тур на Байкал обойдется примерно в 180 тысяч рублей. В программу будут включены поездки по разным локациям, проживание и питание.

На берегах озера функционирует большое количество гостиниц и гостевых домов. Жить можно и просто в палатке.

Мы остановились в глэмпинге «Тайга» с А-фрейм-домиками. Здесь же можно поесть, искупаться в бассейне и попариться в бане. Расположен он в тайге, на берегу Байкала – до берега можно добраться минут за десять. Правда, в темное время суток гулять по лесу местные не советуют – от встречи с медведем никто не застрахован.

От Улан-Удэ мы отправились на автобусе вместе с гидом Даримой Тогошеевой. Ехали мы по красивейшей тайге. Май – сезон цветения багульника, поэтому нам повезло увидеть розовые цветы на кустарниках, которые только-только начали распускаться.

Духи тайги могут не принять вас, поэтому перед поездкой их советуют задобрить

Стоит знать еще одну особенность, прежде чем отправиться в путь. Верить в духов или нет – дело каждого, но буряты свято верят в то, что духи тайги могут не принять вас, поэтому перед поездкой их надо задобрить.

Мы остановились на перевале, где выполнили необычный ритуал – нужно налить спиртное в стакан, обмакнуть палец и побрызгать им на все четыре стороны света начиная со стороны солнца.

«Я настаиваю на том, что нужно остановиться на перевале. Это связано с тем, что духи, в наличие которых мы верим, как и обычные люди, находят для себя место жительства. Особенно они любят селиться на перевалах. Люди здесь останавливаются, делают подношения, духи увеличиваются в силах и становятся хранителями места», – рассказала наша гид.

С точки зрения шаманистов, у каждого человека есть три души и одна из них после смерти тела привязывается к месту. Так и появляются духи, объяснила нам гид.

Здесь же, на этом перевале, установлены специальные сооружения, куда вешают хий морин – переводится как «конь ветра». Это лоскуты ткани, выполненные в разных цветах. Цвет зависит от даты рождения человека: родился в год Кролика – твой цвет белый, если в год Дракона – синий. Хий морин вешают, чтобы загадать желание или задобрить духов.

Помимо алкоголя подношение для духов можно сделать в виде сигареты – ее просто бросают на землю. Чтобы не вредить экологии, лучше заранее избавиться от фильтра. Можно оставить что-то блестящее или яркое, например монетку.

Подойдут и сладости, но лучше снять упаковку – это тоже в целях сохранения экологии. Если в машине есть алкоголь, нужно обязательно открыть и побрызгать на перевале. Можно сделать подношение молоком или чаем.

Камни с Байкала лучше не забирать

Духи задобрены, и мы продолжаем путь. Приезжаем в село Турка. Это одно из красочных мест – здесь можно прогуляться по набережной с маяком. Он, правда, ненастоящий, построен как смотровая площадка. На маяк можно забраться, заплатив 400 рублей.

И вот долгожданная встреча с Байкалом – еще на подъезде все прильнули к окнам автобуса. С замиранием сердца мы ждали, когда же, наконец, увидим озеро своими глазами. Как только мы оказались на берегу, наша шумная компания вдруг затихла. Даже тем, кто не верит в энергетику и духов, может показаться, что у озера невероятная огромная сила. Байкал одновременно и спокойный, и мощный, величественный.

Погода стояла солнечная, видимо, духов мы действительно задобрили. Было тепло, с Байкала дул холодный, но приятный ветер. Воздух похож на морской, но без примеси йода. Пляж здесь смешанный: галька и песок.

Камни на пляже самых разных форм и цветов, часто встречались овальные, абсолютно ровные. Однако забрать домой в качестве сувенира их нельзя. Во-первых, это может отрицательно сказаться на экологии озера, во-вторых, здесь это – плохая примета.

«Вы, конечно, можете взять камешек, но спросите разрешение у Байкала. Но я все равно не советовала бы. Были случаи, когда автобусы с туристами попадали в разные ситуации. Мы как-то поехали, и у нас заглох мотор. Водитель, как ни старался, не мог починить. И тогда он вдруг спросил: “Кто камни с Байкала взял? Все выкиньте!” Сразу же все наладилось, но через время автобус снова заглох. Тогда водитель снова задал тот же вопрос, и оказалось, что одна девушка оставила себе маленький камешек. От него тоже пришлось избавиться», – рассказала Дарима Тогошеева.

130 тысяч нерп и ледяные иглы

Еще одна особенность пляжа – несмотря на плюсовую погоду, на нем лежат глыбы снега. Причиной тому холод, которым веет от воды. По этой же причине навигация на озере еще не открыта, мы не смогли насладиться прогулкой по воде и попасть на Ушаньи острова, где живут нерпы. Кстати, в Байкале обитает порядка 130 тысяч нерп. Весной у них на свет появляются детеныши, которых из-за белого меха прозвали бельками. К сожалению, они часто становятся жертвой ворон.

Фото: Кристина Бочарова

В это время года по озеру можно прокатиться на судне на воздушной подушке, которая без проблем может двигаться по льду. За получасовую прогулку нужно будет заплатить тысячу рублей. К слову, для такой прогулки пришлось основательно утеплиться – понадобились шапки, куртки и теплые штаны. Теоретически шанс встретить нерпу на воде есть, но из-за шума мотора они все прячутся. Нам посчастливилось увидеть лишь одну, и то вдалеке.

Виды с воды открываются захватывающие. Еще больше эмоций вызывает вода Байкала. Она прозрачная, насыщенного синего цвета. Лед здесь образуется в виде иголок и когда тает, создает необычный шелест. Буряты говорят, что лед на Байкале не тает, а разъигливается.

Необычный байкальский лед с пузырьками

«Лед по бухтам начинает образовываться в январе. Он не встает одним ровным полем, а имеет разные формы. Иногда, когда лед надламывает ветер, образуется торос. Есть торос, который можно преодолеть на автомобиле или пешком, а есть – непреодолимый», – рассказала нам гид.

Чтобы покататься на коньках по ровному льду, можно отправиться на Малое море, что со стороны Иркутска, есть такое ровное ледяное покрытие и со стороны Бурятии.

«Никто не может дать гарантии, что вы увидите чистый ровный лед. Потому что Байкал – это открытый водоем со своеобразным режимом замерзания. Чтобы он получился прозрачным, нужно, чтобы сложилось сразу несколько факторов: не должно быть ветра, когда он замерзает, и он должен резко замерзнуть, чтобы потом не было мокрого снега, потому что если на лед упадет мокрый снег, он станет мутным», – объяснила Дарима Тогошеева.

Пузыри в байкальском льду тоже необычное зрелище. Они образуются в результате выделения метана со дна озера. Увидеть их можно и со стороны Иркутска, и со стороны Бурятии. Чаще всего пузыри можно встретить со стороны пролива Ольхонские Ворота.

«Но там очень холодно – только вытащить телефон, чтобы сделать фото, и рука уже отнимается от холода. Поэтому строить тур на том, чтобы увидеть пузырьки и прозрачный лед, нецелесообразно», – предупредила Дарима.

Перекусить можно тут же, на набережной. Здесь есть кафе-шатер, где вам предложат самые разные блюда, в том числе уху из омуля. Эта рыбка водится только здесь. На вкус как морская – вкусная и очень жирная. Рыбаки ловят омуля неподалеку, со стороны пролива реки Турка с моста. Судя по наблюдениям, улов у них вполне богатый.

Единственный минус – здесь нет туалетов. За экологией озера в Бурятии следят пристально, странно, что упустили из внимания эту очень важную деталь. Тулеты, к слову сказать, бесплатные, попались только в нескольких километрах от этого места, у дороги.

Легенда о Каменной черепахе

Мы поехали к берегу, у которого расположена скала Каменная черепаха. Находится она в пяти минутах от Турки.

«Там, где есть туристы, обязательно есть всевозможные легенды и предания. То же самое и с этой скалой. Кто-то уверяет, что с ней связана древняя бурятская легенда, правда, сами буряты о ней слыхом не слыхивали», – улыбается Дарима.

Легенда гласит о том, что шаман когда-то решил забрать у Байкала все его силы, все звери и птицы в ужасе бежали, и только черепаха встала и отразила натиск этого шамана. Окаменела, но спасла Байкал.

Здесь, на берегу, разлеглись крупные валуны. Когда вы будете перепрыгивать с одного на другой, чтобы добраться до Каменной черепахи, лучше, чтобы ваши руки были свободны. Телефон лучше спрятать в карман и быть предельно осторожными, чтобы не поскользнуться.

По некоторым камням в огромных количествах бегали черные жучки – оказалось, что это ручейник.

«Ручейник живет в воде и выползает весной на берег размножаться. Бывает, что берег сплошь покрыт шевелящимся черным ковром. В это же время в тайге просыпаются медведи. Кушать им пока еще нечего, поэтому они ходят по берегам и “сушат камни”, то есть облизывают их. Для них это источник протеина. Ручейник совершенно безобиден – не кусается и не приносит вреда. Только лезет в глаза», – объяснила Дарима.

В октябре-ноябре на Байкале начинает дуть ветер, который поднимает волны до шести метров в высоту. В это время погода уже достаточно холодная, поэтому накатывающие волны превращаются в лед – сокуй. Этот лед порой полностью покрывает черепаху, что лишает туристов возможности ею полюбоваться.

Святой Нос или Морда Осетра

Нас привезли на пляж, с которого можно полюбоваться на полуостров Святой Нос.

«Святой Нос – сакральное место. Мы называем его Хилмэн хушуун, что переводится как “морда осетра”. Мыс слева напоминает морду рыбы. Русское название появилось примерно 300 лет назад. Длина полуострова порядка 50 километров, он имеет два мыса. Раньше считалось, что поморы называли мысы носами. Идя мимо мыса, мореходы молились, чтобы их не выбросило на камни, оттуда возможно и такое название. Вторая версия – в поселке Монахово, на котором расположен полуостров, жили святые отцы, от которых и пошло название», – объяснила гид.

В 34 километрах от Максимихи расположен Забайкальский национальный парк. Его территория составляет более 268 тысяч гектаров.

Здесь мы увидели самый большой песчаный пляж Байкала длиной в 25 километров, любовались видом гор и даже поднялись на обзорную площадку в селе Монахово. Чтобы полюбоваться с высоты красотами озера, необходимо подняться по лестнице на высоту в 12-этажный дом. Сложно, но оно того стоит – вид открывается великолепный. Кстати, забравшись на самый верх, мы встретили туристов из Казани.

«Байкал – удивителен!»

Варвара Мишустина приехала с мужем, в Бурятии они на момент нашей встречи пробыли уже несколько дней.

«Мы первый раз на Байкале. Наш туроператор подобрал такой маршрут, чтобы мы каждый раз меняли локации и видели разные пейзажи. Мы находимся под огромным впечатлением от той красоты, которую здесь увидели. Это действительно огромная история, удивительное культурное наследие. Впечатлялись мы не только от Байкала, были в дацанах, мощных святых местах. Культура бурятского народа нас впечатлила, и мы очень ею прониклись», – поделилась она.

Забайкальский парк – уникальная территория, бережно охраняемая человеком. Прокатиться по нему можно на УАЗах, на них катают местные жители. Переночевать можно в глэмпингах или снять номер в гостинице, но уже за пределами парка. Вход в парк платный – 300 рублей. Эти деньги идут на благоустройство территории.

В парке существует множество экологических троп, чтобы обойти все, не хватит и недели. Лучше заранее выбрать интересный для себя маршрут, договориться по поводу транспорта и жилья. На сайте парке есть вся необходимая информация – ее также лучше изучить до поездки.

Если заранее подготовиться к отдыху на Байкале, вы получите настолько сильные эмоции, что, пожалуй, можно с уверенностью сказать, что вернуться сюда снова вы точно захотите. А историй для друзей после путешествия хватит на весь год.

Фотографии Елены Фениной / «Татар-информ»

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