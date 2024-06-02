Буузы, голова Ленина и плато Чингисхана: чем удивит туристов Улан-Удэ

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

За 6 тысяч рублей и через 5 часов в другой мир

Окно в Бурятию открыли казанцы благодаря прямому рейсу до столицы республики Улан-Удэ авиакомпании Nordwind. Туристический потенциал региона невероятно богат, и если раньше добраться до столицы Бурятии можно было только с пересадками или за три дня на поезде, то теперь все в разы проще. К тому же рейс субсидирован и цены за пятичасовой полет вполне лояльны – от 6 тысяч рублей.

В Бурятии буквально окунаешься в другой мир – здесь другая культура, другая религия и совершенно другая природа. Кажется, что даже березы не такие, как в Татарстане. Здесь едят буузы, верят в духов и поклоняются нетленному телу хамбо-ламы Итигэлова. А самое ярков впечатление можно получить от посещения Байкала – самого большого озера в мире, окутанного сибирской тайгой.

Для подобного знакомства с республикой журналисты и блогеры из Татарстана на крыльях авиакомпании Nordwind отправились в путь.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый рейс Казань – Улан-Удэ улетел еще 4 мая. Тогда же в столице Татарстана приземлился первый рейс из Бурятии. Воздушному судну по традиции встречи первых рейсов с новых направлений организовали водную арку – самолет проехал по рулежной дорожке под водяной струей из брандспойтов пожарных автомобилей.

«Рейс запущен при поддержке Татарстана и Бурятии»

Этот рейс будет выполняться два раза в неделю на комфортабельных лайнерах вместимостью в 189 пассажирских мест.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Вылеты из Казани будут осуществляться по понедельникам и пятницам в 23.30. Вылеты из Улан-Удэ – по вторникам и субботам в 10.50. Время в пути составит 5 часов. Важно отметить, что данный рейс запущен при поддержке Республики Татарстан и Республики Бурятия. Преимущество для пассажиров в том, что все тарифы – возвратные, то есть билеты можно будет вернуть», – рассказала руководитель отдела организации продаж авиакомпании Александра Галикбарова.

В ночь на субботу на стойке регистрации на рейс в Улан-Удэ было достаточно многолюдно. Кто-то летел домой, кто-то – в гости, а некоторые пассажиры-туристы, воспользовавшись удобной возможностью, предвкушали встречу с Байкалом.

Ночной перелет дался легко – практически все пассажиры спали, а когда самолет начал снижать высоту для посадки, открылся великолепный вид на самое большое озеро в мире. Зрелище по-настоящему впечатляющее.

После полета пилот-инструктор авиакомпании Nordwind Константин Дредитов поделился, что направление для авиакомпании новое, поэтому на этот рейс допускаются только опытные пилоты, к тому же они проходят дополнительный инструктаж.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Это протяженный, сложный маршрут, поэтому на такие маршруты ставится усиленный экипаж. Сам заход в аэропорт тоже сложный, поэтому допускаются только люди со специальной подготовкой», – отметил Константин Дредитов.

И вот туристы на бурятской земле, которая встретила голубыми сопками вдалеке. Сам аэропорт небольшой и находится на реконструкции – специалисты работают над территорией и новым зданием. За строительными лесами уже видны очертания пагоды – новый аэропорт решили сделать в национальном стиле.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Лучший гид России с хий морин

На пороге аэропорта нас встречает гид Дарима Тогошеева – одетая в национальный костюм женщина радостно прокричала нам: «Исэнмесез, Казань!» Как мы потом узнали, Тогошеева была признана лучшим гидом России в 2016 году, а в этом году на выставке «Россия» в Москве была отмечена благодарностью министра развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Дарима сразу же подняла всем настроение – уже с приветствия она начала знакомить нас с национальными особенностями: спела песню на бурятском и вручила нашей группе хий морин, что переводится как «конь ветра», – это отрезок ткани, который для буддистов как свечи в церкви для православных. Его повязывают на удачу на специальных столбах.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Мы усаживаемся в автобус, едем в гостиницу. Если же вы посетите город без сопровождения, от аэропорта вам будет быстрее добраться на такси – поездка обойдется примерно в 600 рублей.

На пути в гостиницу начинается экскурсия. Дарима рассказала, что Улан-Удэ на две трети состоит из частного сектора. Дома в основном деревянные, строят их преимущественно из сосны, которая здесь является самым дешевым строительным материалом.

Пересекает город река Селенга, которая течет в Монголию. К слову, в эту страну добраться отсюда очень просто, и буряты, пользуясь таким соседством, часто ездят туда на шопинг да и просто отдохнуть. Близость Китая, кстати, тоже чувствуется при изучении ассортимента местных магазинов, например, в продаже есть сладости из Поднебесной.

Фото: © Адель Гатауллин

Голова Ленина и производство вертолетов

Одна из самых узнаваемых достопримечательностей Улан-Удэ – памятник Ленину, установленный на площади Советов по случаю столетия вождя. Монумент уникален тем, что автор решил не создавать Владимира Ильича в полный рост или делать его бюст, а отлил из бронзы только его голову. В высоту голова Ленина достигает почти 8 метров, а весит 42 тонны.

Здесь же неподалеку расположен Бурятский государственный академический театр оперы и балета. Рядом установлена скульптура танцоров. А еще город знаменит своей триумфальной аркой «Царские ворота».

Есть в Улан-Удэ и свой «Арбат» – это пешеходная улица Ленина длиной в полтора километра. Здесь можно прогуляться и приобрести сувениры.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Зелени в городе не так много, как в городах Татарстана, однако виды здесь не менее красочные – столица Бурятии окружена красивейшими горами и сопками.

Из интересных фактов о городе: здесь два аэропорта – один для самолетов, другой для вертолетов. Кстати, здесь работает авиазавод, который вместе Казанским вертолетным заводом входит в холдинг «Вертолеты России». На предприятии производят модификацию вертолета Ми-8АМТ, а также грузопассажирские и военно-транспортные вертолеты. А еще здесь собирают самолеты-штурмовики.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

30% – буряты, 10% – татары, 60% – русские

Живут в столице Бурятии в основном русские – они составляют 60 процентов населения. Еще 10 процентов – татары. И только 30 процентов – буряты. Народ этот происходит от монголов и имеет очень много общего с татарами. Коренные жители Улан-Удэ производят впечатление чрезвычайно позитивных, радостных и отзывчивых людей. Яркий пример тому наш гид Дарима. Три дня она провела с нами, не переставая улыбаться и заряжать позитивом.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Заселились мы в четырехзвездочную гостиницу «Байкал Плаза», расположенную в центре города. В холле вывешены фотографии именитых постояльцев. Среди множества артистов, общественных и политических деятелей были портреты Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

К слову, в третий день пребывания в Улан-Удэ мы остановились в отеле «Бурятия», из окон которого открывается вид на весь город и горы. Как мы узнали, в городе можно забронировать большое количество хостелов, других гостиниц меньшего масштаба и гостевых дворов – на любой вкус и кошелек. Проблем с проживанием возникнуть не должно.

«Бульон нужно пить громко, чтобы хозяйка с кухни слышала»

Бурятская кухня самобытна, хотя и схожа с едой других кочевых народов. Нам удалось отведать некоторые из традиционных блюд.

Первое, что приходит на ум у местных, которые рассказывают о кухне, – это буузы. Блюдо, напоминающее одновременно манты и хинкали. Изготавливают их в виде юрты: конусовидные изделия с дырочкой наверху. Буузы нужно уметь есть правильно, объяснила наш гид.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Сначала нужно откусить край, затем подуть так, чтобы пар выходил через дырочку наверху. После этого нужно выпить бульон – делать это надо громко, так, чтобы хозяйка с кухни слышала и была уверена в том, что гостям понравилось ее угощение», – рассказывает Дарима.

Фарш традиционного варианта блюда состоит из говядины и свинины, поэтому мусульманам лучше заранее предупреждать повара и просить сделать фарш исключительно из говядины.

Хушур – это что-то среднее между чебуреком и пирожком. Жарится на масле, а начинка та же, что и в буузах.

На первое можно попробовать бухлер – наваристый суп из говядины и картошки.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Блюда у бурятов в основном мясные и преимущественно из говядины. Ее вкус отличается от того, к которому мы привыкли. Буренки востребованы настолько, что гуляют повсюду, не только в пригороде, но и в самом городе. Они вальяжно выходят на дороги и порой становятся причиной ДТП.

Эти три блюда оставили ощущение сытости, которое, казалось, не покинет нас на протяжении всего путешествия. Еда здесь далеко не диетическая, но очень вкусная.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Плато Чингисхана, Байкал и буддисты

Набравшись сил после дегустации местной кухни, можно уверенно двигаться на Байкал. Дорога займет примерно три часа, добраться до легендарного озера можно примерно за 600 рублей на пригородном автобусе. Остановиться можно и в палатке, и в комфортабельных глэмпингах, и в гостевых домах. Стоимость – на любой кошелек. Локаций здесь много, и о них мы расскажем в следующем материале.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Отдельно «Татар-информ» расскажет о религиозных объектах Бурятии. Обязательно рекомендуем посетить дацан – так у буддистов называется монастырь, расположенный на Лысой горе. Находится она в черте самого города. Добраться до Лысой горы можно на общественном транспорте – на автобусе или трамвае. Отсюда открываются великолепные виды на город и тайгу.

А вот увидеть нетленное тело хамбо-ламы Итигэлова можно в дацане Иволгинского района, расположен он в 36 километрах от Улан-Удэ, и туда также можно добраться на автобусе.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

По пути можно посетить плато Чингисхана – это великолепная смотровая площадка с завораживающими видами на Иволгинскую долину. Добраться до нее из Улан-Удэ можно на маршрутке №130. Место это имеет разные названия, одно из них – «Язык тролля», так его называют из-за выпирающего с утеса камня, ставшего любимым местом для фотосессий туристов. А еще это местечко называют бурятским Стоунхенджем, потому что здесь можно встретить гигантские камни разных причудливых форм. Заехали сюда мы на автобусе, преодолев крутые тропки и испытав выброс адреналина, когда казалось, что мы вот-вот опрокинемся. Но опытный водитель лишь посмеивался над нами, уверенно следуя по давно знакомому ему маршруту.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Как бы ни называли эту смотровую площадку, легенда у нее одна. Согласно ей, здесь некогда останавливался великий завоеватель Чингисхан. С высоты он осматривал и пересчитывал свое многочисленное войско.

Чем еще можно заняться в Бурятии, мы подробнее расскажем в следующих материалах.

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