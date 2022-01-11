Омикрон-штамм выявлен в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии

В 50 странах Европы и Центральной Азии из 53 уже обнаружен омикрон-штамм коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Об этом сообщает «Интерфакс».

В 50 странах Европы и Центральной Азии из 53 уже обнаружен омикрон-штамм коронавируса. Об этом заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщает «Интерфакс».

«Пятьдесят из 53 стран в Европе и Центральной Азии зафиксировали случаи заражения „омикроном“». Он быстро становится доминирующим в Западной Европе и в настоящее время распространяется на Балканах», — отметил во время брифинга представитель ВОЗ.

Накануне, 10 января, 26 стран Европы сообщили, что около 1% их населения заражаются коронавирусом еженедельно. Параллельно растет число госпитализаций пациентов, что создает серьезную нагрузку на системы здравоохранения государств.

В ВОЗ высказали мнение, что одобренные вакцины предоставят хорошую защиту от тяжелого течения заболевания и смертельных случаев, в том числе и при заражении «омикроном».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями, впоследствии получивший название «омикрон», был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

По мнению исследователей, пока это самый заразный вариант коронавирусной инфекции. Тем не менее они строят оптимистические прогнозы, так как этот штамм пока не приводит к более тяжелому течению болезни или росту летальных исходов.

В начале января на Кипре впервые был обнаружен гибридный вариант штаммов «дельта» и «омикрон». Впрочем, в ВОЗ появление «дельтакрона» объяснили ошибкой секвенирования.