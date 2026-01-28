Омбудсмен Татарстана обнаружила нарушения при выделении земель многодетным

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане на предоставление бесплатных земель в списки включена 72 271 многодетная семья. По данным на конец прошлого года 55 439 семей обеспечены земельными участками. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на расширенном итоговом заседании экспертного совета в Казани.

«Напряженной остается ситуация по предоставлению земельных участков в Казани, Набережных Челнах, а также в Альметьевском, Зеленодольском, Нижнекамском районах», – констатировала она.

Благодаря решению Раиса РТ Рустама Минниханова в октябре 2025 года в соответствии с республиканским законом альтернативой бесплатному предоставлению земельного участка стала денежная выплата многодетным семьям в размере 200 тыс. рублей.

«В 2025 году были организованы выезды в семь муниципальных районов для проведения анализа порядка предоставления земельных участков многодетным семьям. В ходе мониторинга выявлены нарушения. В Кукморском районе нарушалось очередность при распределении участков, в Нижнекамском, Альметьевском и Зеленодольском районах зафиксированы случаи превышения установленного 30-дневного срока для принятия решений по заявлениям граждан. В Альметьевском районе выявлено несоблюдение семидневного срока уведомления заявителей об исключении из списка и отказе в предоставлении земли», – отметила Сабурская.

По ее словам, подготовлены рекомендации по совершенствованию административной процедуры предоставления земельных участков. В частности, Минземимуществу РТ совместно с Минцифры РТ предложено рассмотреть возможность внедрения механизма подачи полного пакета документов через портал госуслуг вместе с заявлением.

Кроме того, рекомендовано проработать вопрос о внесении в Земельный кодекс РТ изменений, расширяющих перечень способов уведомления граждан о проведении процедуры выбора земельного участка.