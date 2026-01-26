Многодетные семьи Челнов подали 132 заявления на денежную компенсацию вместо земли

Очередь многодетных семей в Набережных Челнах за прошлый год сократилась на 1097 семей. 132 семьи предпочли денежную выплату взамен предоставления земельного участка. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник управления земельных и имущественных отношений Ленар Гизатуллин.

По словам спикера, в настоящее время участки для многодетных семей предоставляются в восьми районах Татарстана. Агрызский район исключен из программы из-за многочисленных обращений, связанных с его удаленностью. Наибольшим спросом у семей пользуется Мензелинский район. В Тукаевском районе в прошлом году было выделено 36 участков, из них 32 уже распределены. Еще около 500 участков находятся на стадии формирования.

Как отметил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, в рамках действующего законодательства 1097 семей смогли решить вопрос с получением земли или денежной компенсации.

«Тысяча семей уже закрыли этот вопрос. В ближайшие годы нам предстоит предоставить 5 003 земельных участка – это задача номер один. В зимний период планируем активно заниматься формированием участков. Задача – чтобы в 2026 году эта цифра была не меньше, а, возможно, в два раза больше, чтобы в ближайшие годы полностью снять этот вопрос с повестки дня», – подчеркнул он.

Напомним, закон, расширивший возможности для многодетных семей, был принят в Татарстане в октябре 2025 года. Согласно документу, многодетные жители Казани и Набережных Челнов получили право выбора – оформить земельный участок либо получить денежную компенсацию. Прием документов на выплату стартовал со 2 ноября прошлого года. Размер компенсации, утвержденный Кабинетом министров РТ, составляет 200 тысяч рублей.