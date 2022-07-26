Олимпийский чемпион предсказал проблемы Олегу Знарку со звездами «Ак Барса»

У нового главного тренера «Ак Барса» Олега Знарка будут проблемы в работе с хоккейными звездами, которые пополнили казанский клуб. Об этом заявил трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Напомним, в летнее трансферное окно «Ак Барс» уже пополнили Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Динар Хафизуллин и другие хоккеисты.

«По логике, на Яшкина претендовали "Ак Барс" и СКА. С одной стороны, интерес Казани понятен, связка Шипачёв – Яшкин – большая и проверенная сила. С другой, у "Ак Барса" звёзд и так много, даже с нынешним составом у Олега Знарка, подозреваю, возникнут проблемы с управлением.

СКА в последние годы доказывает, что этому клубу по силам провернуть любой обмен. Яшкин – это сильный ход. Теперь молодым центрфорвардам СКА Прохоркину, Воробьёву и Моисееву нужно внимательно изучать творчество Шипачёва, брать с него пример. Не каждому такой талант дан», – приводит слова Давыдова Russia-Hockey.

Ранее Олег Знарок высказался о «звездности» состава «барсов». По словам специалиста, несмотря на обильное количество звездных хоккеистов в «Ак Барсе» давления на себе он не испытывает.

Спортивная редакция «Татар-информа» публиковала большой материал об открытой тренировке «Ак Барса» и выхода команды из отпуска.