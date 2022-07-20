Звездный «Ак Барс» вышел из отпуска: Знарок рассказал, с кем будет разрывать КХЛ

Обновленный «Ак Барс» впервые встретился сегодня с журналистами на своей базе в Казани. Главный тренер Олег Знарок был предельно откровенен. Почему специалист не боится давления, кто будет играть в ведущих звеньях команды, какова судьба Зарипова и капитанской повязки в логове «барсов» – в материале спортивной редакции «Татар-информа».

На открытой тренировке «барсов» именно новый главный тренер стал основным действующим лицом Фото: ak-bars.ru

Знарок не боится ответственности, давления и Билла

«Ожидаю ли давление в связи со звездным составом? Давления нет, я уже давно это все прошел. В других командах разве было иначе? У нас собрались все звёзды – мне это очень нравится. Как с ними работать? Это не важно, главное – человеческое отношения», – сказал наставник «Ак Барса» Олег Знарок.

На открытой тренировке «барсов» именно новый главный тренер стал основным действующим лицом, уделив пресс-подходу к журналистам 25 минут. Удивил даже не этот факт, а ироничное спокойствие Олега Валерьевича.

Он всем своим видом дал понять, что нисколько не тяготится повышенной ответственностью, в связи с высокими ожиданиями властей Татарстана и руководства клуба относительно четвертого Кубка Гагарина в истории «барсов».

Не волнует Знарка и назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост советника исполнительного директора клуба. Пусть об этом никто в клубе не скажет публично, но всем понятно, что Билл сменит Знарка, если у Олега Валерьевича не получится в Казани. Но Знарок уверен в своих силах и рассматривает этот шаг руководства как подспорье в своей работе. По крайней мере, специалист уверенно об этом говорит.

«Если есть чему поучиться – почему бы и нет? Есть к чему прислушаться. Билялетдинов – опытный и выигрывал столько же кубков Гагарина. К тому же он в прошлом защитник. Так что мы надеемся на его советы в обороне. О его приходе мы оба знали заранее и до подписания. Можно даже сказать, что я инициатором его приглашения был», – заявил Знарок.

Не волнует Знарка и назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост советника исполнительного директора клуба Фото: ak-bars.ru

«Никого не волнует выход в финал или третье место»: тренер хочет трофей

И в целом новый наставник «Ак Барса» не выглядел человеком, на которого свалилась большая ответственность. Он даже не забыл своеобразно поприветствовать журналистов прямо со льда. СМИ расположились на балконе над ледовой ареной.

«Вы чего там стоите?! Щас «калаш» вынесу, хорошо стоите», – свою шутку тренер сопроводил ослепительной улыбкой.

Сразу видно, что новому главному тренеру «Ак Барса» не привыкать к большим задачам, трофеям и сопутствующему давлению извне. Он уверен в своих силах. Знарок отдельно подчеркнул, что его не интересуют другие места, кроме первого. «Никого не волнует выход в финал или третье место. Там (тренер показал на потолок) всех интересует только Кубок», – заявил Знарок.

Такая постановка вопроса никого не должна удивлять, учитывая богатую на яркие подписания трансферную кампанию «Ак Барса». Напомним, что этим летом казанцы заключили контракты с такими исполнителями, как Александр Радулов, Вадим Шипачев, Станислав Галиев, Вячеслав Войнов, Дамир Хафизуллин и Василий Токранов.

Эти имена хорошо известны не только болельщикам «Ак Барса», а всем зрителям российского хоккея. Дополнительно представлять каждого особого смысла нет. Спортивная редакция «Татар-информа» не раз писала о трансферной кампании «барсов». А ведь в казанском ростере хватает и других звезд.

Уже сейчас примерно понятны сочетания первых трех звеньев команды Фото: ak-bars.ru

Ротации не будет, Знарок уже составил костяк ведущих звеньев

«Конечно, я доволен таким составом, как им можно быть недовольным? Сейчас самое главное – пройти предсезонные сборы без травм и вовремя отпустить их перед чемпионатом. У нас есть шесть звеньев, к тому же имеется талантливая молодежь. Нужно подчеркнуть, что я уже не считаю молодежью Дмитрия Воронкова и Артема Галимова. Уровнем молодых хоккеистов я был удивлен. Поэтому конкуренцию опытным хоккеистам они могут навязать запросто», – сказал Знарок.

Уже сейчас примерно понятны сочетания первых трех звеньев команды. Знарок ничего не говорит про ротацию и дает понять, что не собирается тасовать тройки. В первом звене наигрывается сочетание Александра Радулова, Вадима Шипачева и Александра Кагарлицкого.

Первых двух хоккеистов ожидали в убойной тройке «Ак Барса» многие. Вызывала вопрос лишь третья фамилия Фото: ak-bars.ru

Как Кагарлицкий и Галиев разыграют место подле Радулова и Шипачева

Первых двух хоккеистов ожидали в убойной тройке «Ак Барса» многие. Вызывала вопрос лишь третья фамилия. Очевидно, тренер будет думать и выбирать между Кагарлицким и Станиславом Галиевым. Оба в разное время играли в одном звене с Шипачевым в «Динамо», и оба по праву рассчитывают на место в первом звене «Ак Барса».

На данный момент Знарок пробует Галиева во втором звене вместе с Кириллом Петровым и новичком клуба Кириллом Семеновым. При этом очевидно, что Галиеву в любом случае найдется место в первой бригаде большинства, ведь там обычно выходит один защитник и четыре форварда.

К тому же Галиева можно считать универсальным хоккеистом. Он одинаково хорош в конструировании атак, владении шайбой и убойными кистевым броском и щелчком. Вероятно, именно Станислав, по задумке тренера, будет вести за собой второе звено в равных составах. Кагарлицкий же более ярко выраженный снайпер и вряд ли сможет выполнять все эти функции. Впрочем, на вилке «Кага – Стас» еще возможны изменения.

Сам же Галиев доволен своими текущими партнерами по звену. И не видит проблемы в том, что не сыграет с Шипачевым в одном звене в новом сезоне.

«С Петей я играл вместе в последний год в «Ак Барсе». Сэм (Семенов) тоже хороший игрок – скоростной, агрессивный, цепкий. Будем готовиться, нащупывать «химию». Не обидно, что не с Шипачевым? Нет. Главное, чтобы был результат. А в каких звеньях – решит тренер», – сказал Галиев журналистам.

Вероятно, именно Станислав Галиев, по задумке тренера, будет вести за собой второе звено в равных составах Фото: ak-bars.ru

«У Зарипова с головой все в порядке и руки золотые»

Зато все ясно с третьим звеном «Ак Барса». В нем капитан команды Данис Зарипов сыграет с молодым Артемом Галимовым и силовым форвардом Даниилом Тарасовым. 41-летняя легенда казанского клуба наконец-то получит постоянное место в составе, которого у него не было последние три сезона у Дмитрия Квартальнова.

«Как буду использовать Зарипова? Как всех. Буду ли я ему предоставлять отдых? А чем он лучше других? Во-первых, он сам хочет играть. Если он ко мне подойдет спросит: «Можно ли мне отдохнуть?», то я, конечно, дам ему отдохнуть, но я не думаю, что это произойдет. Да, я поставил его с Тарасовым и Галимовым, потому что они молодые и сильные. А у Зарипова с головой все в порядке. И руки золотые», – подчеркнул Знарок.

Почему так важно для хоккеиста постоянно играть, сам Зарипов рассказал автору этих строк в эксклюзивном интервью «Татар-информу». Оно будет опубликовано завтра.

Тренер пока не знает, кто будет капитаном «Ак Барса». По его словам, в команде есть очень опытные ребята. Зарипов, Радулов и Шипачев: очевидно, выбор должен пасть на одного из них.

Мы прогнозируем, что именно Зарипов останется капитаном «барсов» Фото: ak-bars.ru

Кто будет капитаном «Ак Барса»

Сам Радулов уже взял самоотвод в пользу Зарипова. Оно и понятно. Хоккейная команда по своему внутреннему устройству очень напоминает армию, где возраст и стаж играют первостепенную роль. Мы прогнозируем, что именно Зарипов останется капитаном «барсов».

«Кого бы я выбрал капитаном? Даниса Зарипова. Живая легенда, он здесь давно, достоин этой нашивки», – заявил Радулов после открытой тренировки.

В целом открытая тренировка «Ак Барса», общение с тренером и игроками, оставили после себя хорошие впечатления. Ожидания успешного сезона лишь усилились. Как и давление на Олега Знарка. Остается надеяться, что тренер не лукавил говоря о своем иммунитете к внешним факторам.

Фото на анонсе: ak-bars.ru