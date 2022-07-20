Знарок о работе в «Ак Барсе»: «Давление из-за звездного состава? Я уже давно это прошел»

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок после окончания открытой тренировки команды на базе в Казани ответил на вопросы журналистов, а также высказался о «звездности» состава «барсов». По словам специалиста, несмотря на обильное количество звездных хоккеистов в «Ак Барсе» давления на себе он не испытывает.

«Доволен ли я таким составом? Конечно доволен таким составом, как им можно быть недовольным. Сейчас самое главное пройти предсезонные сборы без травм и вовремя отпустить их перед чемпионатом. Буквально вчера нам прислали календарь. Но думаю, что сделать это нужно было еще раньше, потому что клубы планируют свою предсезонную подготовку под календарь. Но как есть, так есть», – цитирует Знарка корреспондент «Татар-информа».

Кроме того, наставник заявил, что оказался приятно удивлен уровнем молодых хоккеистов в системе клуба.

«У нас есть шесть звеньев, к тому же имеется талантливая молодежь. Нужно подчеркнуть, что я уже не считаю молодежью Дмитрия Воронкова и Артема Галимова. Уровнем молодых хоккеистов я был удивлен. Поэтому конкуренцию опытным хоккеистам они могут навязать запросто. Ожидаю ли давления в связи со звездным составом? Давления нет, я уже давно это всё прошёл. В других командах разве было иначе? У нас собрались все звёзды – мне это очень нравится», – подытожил Знарок.

Ранее Олег Знарок высказался о приходе Зинэтулы Билялетдинова на пост советника исполнительного директора хоккейной вертикали.