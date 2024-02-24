Олимпийский чемпион об «Играх будущего»: Это крутой симбиоз для подрастающего поколения

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» — очень крутой симбиоз физического и киберспорта для молодого поколения. Такое мнение на площадке стрим-студии Российского общества «Знание» «Знание.Лекторий» высказал олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров.

«От прогресса ты никуда не уйдешь. Мне очень нравится, что акцент в фиджитал играх сделан на детях. Это очень крутой симбиоз для современного подрастающего поколения, которое сейчас сидит в компьютерах. Фиджитал-спорт вытащит его из онлайна и поможет привлечь в спорт обычный», — считает спортсмен.

По его словам, в самом начале развития фиджитал он понял, что это все идет именно к спортивной тематике и что будут создаваться федерации.

«Это приближенная ко мне тема — спорт и киберспорт. И я вообще горжусь нашей страной, что мы придумали такой концепт игр. Действительно, это очень круто», — сказал Захаров.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» будет проходить в Казани до 3 марта. Это спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях. В первых играх принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран. Они состязаются в 21 инновационной дисциплине. Подробнее о расписании соревнований сегодня и о том, какие активности подготовлены для гостей, читайте на сайте «Татар-информа». Для удобства зрителей и участников организованы бесплатные шаттлы до «Казань Экспо».