Олимпийский чемпион Кожевников: «Глава IIHF негодяй, который впихивает в хоккей политику»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал новость об исключении сборной России от участия на этапах Еврохоккейтура.

По словам Кожевникова, глава Международной Федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф является «чистым негодяем», который «впихивает» в хоккей политику.

«Генеральный конгресс Международной федерации хоккея на льду избрал президента, который является чистым негодяем, впихивающий в хоккей политику, и по жизни находящийся не в нормальной ориентации. Неприятно смотреть на такое решение, но организаторы же говорят, что сроки отстранения могут быть изменены в зависимости от ситуации. Конечно, хоккей потеряет в зрелищности без участия нашей сборной. Не думаю, что отстранение нашей сборной от Евротура пойдет на пользу другим сборным», — цитирует Кожевникова Metaratings.

Напомним, ранее стало известно, что место России в хоккейном Евротуре займет Швейцария, а главный тренер национальной команды Алексей Жамнов рассказал, чем будет заниматься сборная в период отстранения от Евротура.