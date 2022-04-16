Камила Валиева: «Родилась в Казани и горжусь тем, что я татарка»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева выступила перед участниками молодёжного форума «Мост Москва — Татарстан» по видеосвязи, который проходит в воскресенье в Москве.

В своем обращении уроженка Казани поблагодарила за поддержку, а также добрые слова.

«К сожалению, я не смогла сегодня быть с вами, но очень хотела. Надеюсь, мы ещё встретимся с вами на этом прекрасном форуме «Мост Москва – Татарстан», ведь я родилась в Казани и горжусь тем, что я татарка. Друзья, хочу поблагодарить каждого из вас за поддержку, за тёплое отношение, я это чувствую и очень ценю. Также хочу пожелать вам успешной работы и каждому из вас — счастья и исполнения ваших желаний. Удачи вам!» — цитирует фигуристку «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Валиева не смогла присутствовать на мероприятии, поэтому записала видеообращение.

Напомним, ранее стало известно, что казанская фигуристка стала самой высокооплачиваемой фигуристкой России по итогам сезона 2021/22.