Олимпийская чемпионка назвала Камилу Валиеву фаворитом ЧР по фигурному катанию

Камила Валиева имеет большое преимущество перед конкурентами по женскому одиночному разряду на чемпионате России по фигурному катанию, который стартует сегодня и продлится до 26 декабря. Об этом заявила олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

«Не хочется гадать на кофейной гуще и предсказывать, как будет выглядеть тройка лидеров в женском фигурном катании. Всем девочкам я желаю откататься в свою силу, как они умеют. Главное, чтобы все получили удовольствие от своего катания. Уверена, что все зрители тоже получают огромное удовольствие от прокатов девушек на чемпионате России. Говоря о Камиле Валиевой, она прыгает тройной аксель в короткой программе, а в произвольной — четверные и тройной аксель. Это даёт Камиле огромное преимущество перед остальными, - цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Напомним, что Камила Валиева родилась в Казани, где и начала свои занятия фигурным катанием.

По итогам чемпионата России будет сформирована национальная сборная для участия в пекинской Олимпиаде. Ранее Этери Тутберидзе заявила, что рассчитывает на три медали российских фигуристок в Пекине. Женщины в одиночном разряде начнут соревноваться на чемпионате России завтра в рамках короткой программы.