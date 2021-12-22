Этери Тутберидзе рассчитывает на три медали российских фигуристок в Пекине

На три золотые медали России в женском одиночном катании на олимпийском турнире в Пекине рассчитывает самый именитый российский тренер Этери Тутберидзе. Об этом она заявила в эфире Первого канала. Напомним, зимние Олимпийские игры в столице Китая пройдут с 4 по 20 февраля.

«Была Олимпиада 2018 года, где у нас выступали две спортсменки, занявшие первое и второе места. Мы просто должны как-то этой секундой, минутой быть благодарны, что это произошло, что мы к этому пришли. Слушайте, будет здорово, если в Пекине все три медали будут наши», — заявила Тутберидзе.

Напомним, на Олимпиаде — 2018 в Пхенчхане Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а ее коллега по тренерской группе Евгения Медведева завоевала серебряную медаль.