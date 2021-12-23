Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Санкт-Петербурге
Сегодня в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. Спортивная часть первенства завершится 25 декабря, а 26 декабря состоятся показательные выступления.
Сегодня мужчины откатают свою короткую программу в одиночном разряде. Также пройдут соревнования в танцах на льду (ритм-танец) и короткую программу откатают пары.
Завтра в соревнования вступят женщины в одиночном разряде с короткой программой, а с произвольной программой выступят мужчины и танцевальные пары.
Напомним, что с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет сформирована национальная сборная для участия в пекинской Олимпиаде. Ранее Этери Тутберидзе заявила, что рассчитывает на три медали российских фигуристок в Пекине.
На 26 декабря запланированы произвольные выступления, в которых должны выступить олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница ЧМ Евгения Медведева.
Полное расписание чемпионата России по фигурному катанию и трансляций на Первом канале:
23 декабря
Мужчины, короткая программа – 13:15
Танцы на льду, ритм-танец – 16:05
Пары, короткая программа -19:05
24 декабря
Танцы на льду, произвольный танец – 12:45. Трансляция на Первом канале (13:45)
Мужчины, произвольная программа – 15:15
Женщины, короткая программа – 18:20. Трансляция на Первом канале (19:40)
25 декабря
Пары, произвольная программа – 15:30
Женщины, произвольная программа – 18:00. Трансляция на Первом канале (18:00)
26 декабря
Показательные выступления – 14:00. Трансляция на Первом канале (15:45)