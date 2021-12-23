Чемпионат России по фигурному катанию стартует в Санкт-Петербурге

Сегодня в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию. Спортивная часть первенства завершится 25 декабря, а 26 декабря состоятся показательные выступления.

Сегодня мужчины откатают свою короткую программу в одиночном разряде. Также пройдут соревнования в танцах на льду (ритм-танец) и короткую программу откатают пары.

Завтра в соревнования вступят женщины в одиночном разряде с короткой программой, а с произвольной программой выступят мужчины и танцевальные пары.

Напомним, что с 23 по 25 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию, по итогам которого будет сформирована национальная сборная для участия в пекинской Олимпиаде. Ранее Этери Тутберидзе заявила, что рассчитывает на три медали российских фигуристок в Пекине.

На 26 декабря запланированы произвольные выступления, в которых должны выступить олимпийская чемпионка Алина Загитова и двукратная победительница ЧМ Евгения Медведева.

Полное расписание чемпионата России по фигурному катанию и трансляций на Первом канале:

23 декабря

Мужчины, короткая программа – 13:15

Танцы на льду, ритм-танец – 16:05

Пары, короткая программа -19:05

24 декабря

Танцы на льду, произвольный танец – 12:45. Трансляция на Первом канале (13:45)

Мужчины, произвольная программа – 15:15

Женщины, короткая программа – 18:20. Трансляция на Первом канале (19:40)

25 декабря

Пары, произвольная программа – 15:30

Женщины, произвольная программа – 18:00. Трансляция на Первом канале (18:00)

26 декабря

Показательные выступления – 14:00. Трансляция на Первом канале (15:45)