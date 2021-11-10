Ольга Павлова вместе с руководством движения «Волонтеры-медики» посетила «красную зону»

Фото: Ольга Павлова

Общественный деятель, координатор федерального проекта «Единой России» «Детский спорт» в Республике Татарстан Ольга Павлова вместе с руководителем Татарстанского регионального отделения всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анной Макаровой посетила «красную зону» 12-й больницы в рамках общероссийского проекта «Мы вместе». Он направлен на оказание помощи врачам, борющимся с коронавирусом в «красных зонах», а также пожилым и одиноким людям.

Гостьи поблагодарили персонал больницы за самоотверженную работу, а также передали медикам торты, поддерживая акцию «Маленькие радости для врачей».

«Сегодня в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией врачи, работающие в „красных зонах“ больниц, испытывают колоссальную нагрузку. Речь идет не просто о выполнении своих профессиональных обязанностей и врачебного долга, это настоящий подвиг. Каждый день, каждую минуту они борются за жизнь людей. Безусловно, мы говорим врачам „спасибо“», — заметила после выхода из «красной зоны» Ольга Павлова.

Фото предоставлено Ольгой Павловой

Она уверена, что общество, чтобы облегчить труд медиков, должно само очень дисциплинированно подойти к борьбе с коронавирусом.

«Только вакцинация поможет обеспечить надежную защиту от заражения Covid. К этому вопросу населению нужно подойти очень ответственно и не снижать темпы вакцинации. Только совместные усилия помогут снять с врачей непомерную нагрузку и в конечном итоге победить болезнь», — уточнила Ольга Павлова

Готовность присоединиться к акции «Мы вместе» выразили добровольцы, политики, депутаты, общественные деятели, известные спортсмены и бизнесмены.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и призывал россиян прививаться, отмечая безопасность и эффективность отечественных препаратов от коронавируса.