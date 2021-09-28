Ольга Павлова: «Сегодня инклюзия должна стать нормой жизни»

Депутат Государственной Думы ФС РФ и координатор партийного проекта «Единой России» «Спорт без границ» Ольга Павлова посетила прошедший в Казани показ инклюзивного спектакля «Диалоги» от студии «Э-моция». Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

Депутат обратила внимание на значение работы театральной студии. «Первая в Республике Татарстан творческая инклюзивная студия для взрослых „Э-моция“ отметила свой первый юбилей! Социализация людей с ограниченными возможностями здоровья через театральное творчество – это основная миссия студии, с которой она успешно справляется. Во многом это заслуга ее организатора, идейного вдохновителя и руководителя Инессы Клюкиной», — подчеркнула Павлова.

Сама постановка сильно впечатлила парламентария. «С огромным удовольствием посмотрела спектакль и вышла на сцену поблагодарить ребят за то, что они делают. Часовой спектакль пролетел как одно мгновение. Участники спектакля — не просто талантливые люди, они очень мужественные и сильные. Их постановки яркие, свежие и честные», — заметила она.

Фото: © пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

По мнению Павловой, увиденный ею спектакль — «это разговор о том, что люди, несмотря на сложности в жизни, могут быть успешными, востребованными и очень счастливыми». «Огромное спасибо за такой пример, который вдохновляет людей, а особенно людей с ограниченными возможностями здоровья!» — добавила она.

Кроме того, Ольга Павлова поместила деятельность студии «Э-моция» в более широкий контекст. «Наше общество сегодня находится на пути больших изменений. Сегодня инклюзия должна стать нормой жизни. Мы очень ждем Спецолимпиаду, и в 2023 году она придет в Казань. То, что вы делаете сегодня, это уже шаг вперед и говорит о зрелости общества. Искренне горжусь, что у нас есть такие соотечественники и особенно земляки!» — заключила она.

Показ инклюзивного спектакля «Диалоги» был организован в рамках проекта «Взаимодействие», который объединяет инклюзивные театры по всей России для обмена опытом, знаниями и спектаклями. Проект инициирован инклюзивной театральной студией «Лестница» из Краснодара при поддержке Фонда президентских грантов. Событие, состоявшееся в концертном зале Детского центра «Экият», было приурочено к пятилетию казанской студии.