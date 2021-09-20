Инклюзивная студия «Э-моция» приглашает казанцев на спектакль о детстве «Диалоги»

27 сентября в 19.00 творческая инклюзивная студия «Э-моция» представит в Казани инклюзивный спектакль «Диалоги». Показ пройдет в концертном зале Детского центра «Экият» (ул. Петербургская, д. 57, 1 этаж), сообщает пресс-служба студии.

Каким было наше детство? Что сохранилось в воспоминаниях? И чего не хватает взрослому для счастья? Такого счастья, каким оно было в детстве. Диалог в универсальном философском значении — форма познания и существования, в которой человек знакомится и вступает в разговор с самим собой.

Спектакль «Диалоги» — коллективный образ детства, вспышки воспоминаний, мозаика ярких картинок, поиск ответа на вопрос: «О чем самом важном каждый взрослый мог бы сказать себе — ребенку?».

Режиссер — Неля Суркина.

На спектакль приглашаются зрители старше 12 лет. Вход свободный, по регистрации.

Показ пройдет в рамках проекта «Взаимодействие», организованным АНО «Инклюзивная театральная студия «Лестница» (Краснодар) при поддержке фонда президентских грантов.