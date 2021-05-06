Студия «Э-моция» в Казани представит новый инклюзивный спектакль «Диалоги»

14 мая творческая инклюзивная студия «Э-моция» представит премьеру инклюзивного спектакля «Диалоги», сообщает пресс-служба студии.

Создатели спектакля отмечают, что «Диалоги» — это коллективный образ детства, вспышки воспоминаний, мозаика ярких картинок, поиск ответа на вопрос: «О чем самом важном каждый взрослый мог бы сказать себе — ребенку?». Режиссером выступила Неля Суркина.

На спектакль приглашают зрителей старше 12 лет.

Творческая инклюзивная студия «Э-моция» — победитель конкурса «Доброволец России-2019», Международного фестиваля инклюзивных практик «Преодолевая границы-2018» и телевизионного конкурса «Малые театры Казани», участник II Международных Парадельфийских игр. Коллектив студии награжден Благодарностью Президента Татарстана за вклад в развитие инклюзивной культуры в обществе.

Спектакль пройдет в концертном зале Детского центра «Экият» по адресу: ул. Петербургская, д. 57, 1 этаж. Начало в 19.00.