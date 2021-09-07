Ольга Павлова обсудила потенциал новых спортивных проектов с тренерами Сабинского района

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Ольги Павловой

Сегодня депутат Государственной Думы Ольга Павлова, заслуженный тренер России, обсудила возможность реализации новых спортивных проектов на селе с тренерами Сабинского района Татарстана. Встреча прошла в спортшколе «Саба-Арена», сообщает пресс-служба парламентария.

Сначала Павлова осмотрела сам спортивный комплекс, который она охарактеризовала как современный и многофункциональный. «<…> здесь культивируется фехтование. Помимо Богатых Сабов, фехтование в республике сильно развито в Казани и Набережных Челнах», — отметила она.

Кроме того, в контексте подготовки к Специальной зимней Олимпиаде, которая пройдет в Казани в 2023 году, депутат заметила: «Видно, что в комплексе уделяют особое внимание как спортивной подготовке, так и социализации людей с ментальными нарушениями».

После этого Павлова встретилась со спортивными специалистами и представителями общественности Сабинского района. Речь зашла о новых законах в спортивной отрасли и потенциальных нововведениях — проектах «Земский тренер» и «Спортивные классы в школах».

«Участники встречи оценили возможность появления новых спортивных проектов в сельской местности. Было много вопросов, касающихся отраслевой оплаты труда. Будем заниматься этим вопросом», — пообещала парламентарий.

В завершение беседы представители общественности поблагодарили депутата за живую встречу. Ольга Павлова в ответ подчеркнула, что «в Богатых Сабах все дети занимаются спортом бесплатно и многие уроки физкультуры проходят на спортивных объектах». «Также есть социальное время для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это хорошая практика как в масштабах республики, так и страны», — добавила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Ольга Павлова осмотрела отремонтированный спортзал в школе-интернате Сабинского района РТ.