Ольга Павлова осмотрела отремонтированный спортзал в школе-интернате в Сабинском районе

За пять лет по проекту партии «Единая Россия» «Детский спорт» проведен ремонт 34 спортзалов в 30 районах Татарстана. Об этом рассказала депутат Госдумы Ольга Павлова, посетившая сегодня обновленный спортзал в школе-интернате в Сабинском районе РТ.

Она отметила, что по данному проекту особое внимание уделяется приведению в порядок спортивных залов в сельских образовательных учреждениях.

«Современные спортивные залы в школах, новое оборудование — это вклад в здоровье наших детей. За пять лет в Татарстане отремонтировано 34 школьных зала в 30 сельских районах, привлечено более 53 миллионов рублей», — заявила парламентарий.

По ее словам, новые спортивные площадки и занятия с профессиональными наставниками позволяют юным татарстанцам добиваться побед в соревнованиях различного уровня.

«Спорт — это хороший социальный лифт, — напомнила Ольга Павлова. — Много выдающихся спортсменов родились в сельской местности. Например, уроженцы Богатых Сабов Зиля Батыршина — воспитанница татарстанской школы стрельбы и участник летних Олимпийских игр в Токио или Рушан Миннегулов, двукратный паралимпийский чемпион и серебряный призер Зимних Паралимпийских игр в Сочи».

Кроме того, в данной школе стартовал проект «Точка роста» по математике, химии, физике и биологии. Центры подготовки детей открываются в селах и малых городах России по федеральному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование». Национальные проекты реализуются в России с 2019 года согласно «майским» указам Президента РФ Владимира Путина.