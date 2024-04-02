Ольга Павлова об атаке БПЛА в Татарстане: Подтверждение, что цели СВО нужно выполнить

Фото: пресс-служба О. Павловой

Цели специальной военной операции должны быть полностью выполнены, что подтверждает оснащение беспилотников, которые атаковали общежитие в ОЭЗ «Алабуга». Об этом заявила «Татар-информу» член Общественной палаты Татарстана Ольга Павлова.

«Уже есть информация, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО, что еще раз подтверждает, что цели СВО должны быть полностью выполнены», — выразила уверенность Павлова.

По мнению общественницы, жителям Татарстана и России нужно еще больше сплотиться и быть бдительными. Она также выразила уверенность, что все заказчики и исполнители сегодняшней атаки будут найдены.

«Не имея побед на фронте, террористы бьют по гражданским, мирным объектам. Самое главное, что Татарстан сегодня играет особую роль в международной политике и является одним из лидеров в ней, поэтому этот террористический акт имел смысл», — убеждена Павлова.

Она также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Безусловно, наше общество, несмотря на сложное время, не раз показывало и пример подлинного сострадания, и сплоченности, и взаимной поддержки. Жители нашей республики всегда были патриотичными. И мы сегодня ни в коем случае не должны поддаваться панике, [а должны] еще сильнее сплотиться и работать в нужном направлении», — заключила член Общественной палаты РТ.

Утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была произведена атака БПЛА. Генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев уже заявил, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.