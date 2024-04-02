Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ольга Павлова об атаке БПЛА в Татарстане: Подтверждение, что цели СВО нужно выполнить
Цели специальной военной операции должны быть полностью выполнены, что подтверждает оснащение беспилотников, которые атаковали общежитие в ОЭЗ «Алабуга». Об этом заявила «Татар-информу» член Общественной палаты Татарстана Ольга Павлова.
«Уже есть информация, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО, что еще раз подтверждает, что цели СВО должны быть полностью выполнены», — выразила уверенность Павлова.
По мнению общественницы, жителям Татарстана и России нужно еще больше сплотиться и быть бдительными. Она также выразила уверенность, что все заказчики и исполнители сегодняшней атаки будут найдены.
«Не имея побед на фронте, террористы бьют по гражданским, мирным объектам. Самое главное, что Татарстан сегодня играет особую роль в международной политике и является одним из лидеров в ней, поэтому этот террористический акт имел смысл», — убеждена Павлова.
Она также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
«Безусловно, наше общество, несмотря на сложное время, не раз показывало и пример подлинного сострадания, и сплоченности, и взаимной поддержки. Жители нашей республики всегда были патриотичными. И мы сегодня ни в коем случае не должны поддаваться панике, [а должны] еще сильнее сплотиться и работать в нужном направлении», — заключила член Общественной палаты РТ.
Утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была произведена атака БПЛА. Генеральный директор особой экономической зоны «Алабуга», депутат Госсовета РТ Тимур Шагивалеев уже заявил, что беспилотники были оснащены оборудованием стран НАТО.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»