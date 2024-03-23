Ольга Павлова о трагедии в Москве: Нужно еще больше объединиться и быть бдительными

После трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» россиянам нужно еще больше объединиться и быть бдительными. Такое мнение в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» выразила член Общественной палаты РТ Ольга Павлова.

«Очень жаль невинно пострадавших, среди которых есть дети. Это большая трагедия для нашей страны. Но ответ будет очень скоро. Думаю, что правоохранительные органы найдут каждого, кто стоит за этим. Безнаказанным это не останется», – заявила собеседница информагентства.

Павлова пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим и выразила соболезнования родным и близким погибших.

«Мы всей страной молимся за здоровье раненых. Скорейшего им выздоровления. И царство небесное тем, кто ушел, кого нет с нами. Для нелюдей, которые совершили теракт, тем более в святой пост христиан и мусульман, расплата будет очень скоро. Наши органы работают», – подчеркнула она.

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Жертвами происшествия стали более 110 человек.

Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Ситуация находится на контроле Президента России Владимира Путина.