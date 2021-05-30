Ольга Павлова о праймериз «ЕР»: Очень много молодежи, интересных подходов и программ

Главное отличие предварительного голосования «Единой России» в этом году – высокая активность людей и хорошая подготовка кандидатов. Таким мнением поделилась депутат Государственной Думы Ольга Павлова.

«Голосование идет открыто, участвует большое количество людей. Очень много молодежи, интересных подходов и программ. Видно, что кандидаты говорят искренне о тех проблемах, которые их действительно волнуют и которые они хотят решить. Много народных инициатив», – отметила парламентарий.

Позитивным является и то, что около трети кандидатов из 96 моложе 35 лет, подчеркнула Павлова.

«Считаю, что молодые люди, которые выступали на праймериз, выступали достойно. Многие из них имеют хорошую подготовку, проходили кадровый резерв, „ПолитЗавод“ (проект, направленный на вовлечение активной молодежи в общественно-политическую жизнь Татарстана, – прим. Т-и) и, конечно, они достойны мандата», — рассказала депутат, при этом пояснив, что молодые люди должны осознанно идти в политику, и если нет политического опыта, то попробовать поработать на других уровнях.

По словам Павловой, в этом году татарстанцы гораздо более активно участвуют в процессе. Граждане задают вопросы, которые требуют серьезной проработки.

«Жители республики стали более вовлеченными. Возможно, свою роль сыграла пандемия, но образ мышления людей тоже изменился. Задают глобальные вопросы, которые требуют серьезной проработки. Такие как развитие инфраструктуры, городской среды, экологии», – рассказала парламентарий.

Сегодня в Татарстане и еще в 41 российском регионе открылись счетные участки. Татарстанцы выбирают тех, кто станет кандидатами в депутаты и представит республику на сентябрьских выборах в Госдуму.