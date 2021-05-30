С соблюдением мер безопасности: в РТ заработали участки для праймериз «Единой России»

В Татарстане открылись участки для «живого» голосования в рамках праймериз партии «Единая Россия». На каждом из участков организаторы обеспечили высокие стандарты антиковидной безопасности, а также понятный и прозрачный механизм самой процедуры.

Один из первых заработавших участков организован на базе школы №88 в Приволжском районе Казани. Участок начал прием граждан ровно в 8 часов утра, рассказал журналистам председатель счетной комиссии Рифат Хидиятуллин.

«Мы открываем работу счетной комиссии в рамках предварительного голосования „Единой России“. Подготовка к процедуре проводилась на таком же высоком уровне, как и на общероссийских выборах. Общая численность граждан, которые смогут проголосовать на конкретном участке, составляет около 20 тыс. человек, желающих очень много», — отметил Хидиятуллин.

Его выступление дополнила член татарстанского оргкомитета по организации предварительного голосования Ольга Воронова. Она подчеркнула: все офлайн-площадки праймериз соответствуют самым строгим стандартам антиковидной безопасности.

«Сегодня в Казани открываются 83 счетных участка, все желающие смогут принять участие в процедуре голосования. На всех участках обеспечены необходимые антикоронавирусные меры, а также другие меры безопасности. Везде в наличии маски, перчатки и антисептики», — заключила спикер.

Фото: Салават Камалетдинов.