В онлайн-праймериз «Единой России» приняли участие 5,9 млн человек

В электронном предварительном голосовании «Единой России» по всей стране приняли участие 5,9 млн человек. Руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев отметил, что процедура проходит без нарушений.

«Сбоев нет. Процесс голосования идет в штатном режиме, он вошел в норму за эту неделю. 5 935 666 человек приняли участие», – рассказал Сатеев.

Всего в качестве избирателей зарегистрировано более 7,5 млн граждан, сообщается на сайте партии.

Онлайн-праймериз стартовал 24 мая и будет проходить до 30 мая. Также сегодня открылись очные счетные участки в 42 российских регионах, в том числе в Татарстане.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя предварительное голосование.