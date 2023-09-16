Власти Менделеевска планируют сделать фестиваль «Пастернаковские чтения» ежегодным

В Менделеевске стартовал первый Международный фестиваль «Пастернаковские чтения». Трехдневное событие посвящено творчеству одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса Пастернака.

Участие в масштабном проекте приняли известные российские деятели — заслуженная артистка России Ольга Кабо, народный артист России Эммануил Виторган, поэт и режиссер Влад Маленко, народный артист России Евгений Князев и известный телерадиожурналист Йосси Тавор.

Программа фестиваля началась с образовательной дискуссии на тему «Культурная идентичность малых городов. Пастернак и Менделеевск», на которой собрались почётные гости, среди них первый заместитель министра культуры Республики Татарстан Юлия Адгамова, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, помощник Раиса Татарстана Рустама Минниханова и координатор движения Олеся Балтусова и другие.

Модератором заседания выступил Йосси Тавор. Журналист назвал Пастернака настоящим гением и отметил, что Менделеевск и знакомство с творчеством и биографией поэта и писателя должно вдохновлять молодое поколение и стать «рычагом» для повышения интереса к отечественной литературе. Участники встречи обсудили, как культура может способствовать развитию малых городов Татарстана.

Гости также могли посетить выставку «Жить, думать, чувствовать, любить». 10 именитых художников из Беларуси, Турции, России, в том числе Татарстана, Башкирии и Чувашии, создали 19 живописных и графических произведений на темы «Пастернак», «Менделеевск — Кама» и «Химия слова».

«Имя Бориса Пастернака известно не только в Татарстане и России, но и за рубежом. Значение фестиваля для Менделеевска очень большое. Впереди наших жителей и гостей ждёт насыщенная двухдневная программа. В режиме нон-стоп мы будем проводить интересные развлечения для старшего поколения, для семей и для молодежи», — поприветствовал собравшихся глава Менделеевского района Радмир Беляев.

По его словам, писатель прожил в посёлке Бондюге полгода. Он приехал в октябре 1916-го, а покинул его в марте 1917-го. Все это время он работал в конторе на Ушковских заводах.

«С самого начала дня мы увидели большой интерес со стороны населения, очень много гостей прибыло из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов. Мы будем продолжать фестиваль, я обещаю, он обретет статус традиционного», — сказал Беляев.

Глава Менделеевска также презентовал гостям новую «точку притяжения», специальное построенное к фестивалю пространство — купол «Атмосфера».

«Мы поддерживаем фестиваль из-за любви к родному городу. „Пастернаковские чтения“ — это объединение элементов творчества и культурного составляющего. Это далеко не разовое мероприятие, в целая череда событий. Конечно, все идёт от отклика населения, мы вложили средства в дворовые пространства, где дети смогут комфортно проводить свое время. Этот фестиваль не смог бы проводиться без своего уникального пространства, поэтому мы возвели купол „Атмосфера“. Его можно будет использовать не только в рамках фестиваля, но и для других событий города», — добавил генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

После официальной части на площадке состоялись театральные показы. Известный российский актер Антон Кукушкин прочитал стихи Пастернака, его выступление сопровождалось музыкальными паузами.

На другой сцене, в ДК имени С. Гассара, параллельно проходила молодежная программа: поэтический баттл и перформансы от студентов театральных вузов. Также дети смогли посетить творческие мастер-классы и поэтическую мастерскую.