Ольга Бузова: «Почему не я представляю Россию на «Мисс БРИКС»? Я готова!»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что готова представлять Россию на любых международных конкурсах, включая «Мисс БРИКС». С таким заявлением артистка выступила на финале конкурса красоты в «Казань Экспо», где она входила в состав звездного жюри.

«Я готова представлять Россию где угодно, в каких угодно конкурсах. Я подготовлюсь, что надо поделаю, подработаю, подучусь, порепетирую», – заявила Бузова.

Как рассказала певица, с формальным участием у нее возникли сложности. Она пошутила, что из-за возрастных ограничений ей путь на сцену в качестве конкурсантки заказан.

«Я сегодня задумалась: действительно, почему не я? Открываю интернет, смотрю: как попасть? Первая категория – 18–25. Я понимаю, что я пролетаю. Вторая категория – замужние девушки после 30. В общем, я не попадаю ни в одну категорию. Я пока над конкурсом, над ситуацией», – не без самоиронии заметила артистка.

Ольга Бузова также рассказала о неожиданной встрече с Ксенией Собчак накануне вечером в лифте отеля. По словам певицы, Собчак была уверена, что именно Бузова участвует в конкурсе.

«Она не верила: „Ну как же? А кто тогда, если не ты?“» – поделилась ведущая.

Бузова, которая впервые вошла в жюри подобного международного конкурса, высоко оценила уровень организации и подчеркнула важность события.

«Конкурс красоты – это давно уже не про красоту, это и про умение представить себя на сцене, умение представить с достоинством свою страну, культуру, обычаи. Поэтому всё, что касается страны, этники – я всегда с глубоким уважением к этому отношусь», – отметила певица.

Говоря об участницах, Бузова обратила внимание на их подготовку и отношение к делу. По ее словам, многие конкурсантки демонстрируют не только внешние данные, но и глубокое понимание культурного кода своих стран.

«Ведь культура – это вообще наш кодекс культурный, это нам всё передается с наследием от родных бабушек, дедушек. Это же вся наша история, культура, которую мы храним, ценим и представляем потом в таких конкурсах», – добавила она.