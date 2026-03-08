news_header_top
Общество 8 марта 2026 09:26

Россиянка Валентина Алексеева стала первой «Мисс БРИКС» в истории

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Представительница России в номинации Miss BRICS Валентина Алексеева завоевала главную корону на первом международном конкурсе красоты «Мисс, миссис и маленькая мисс БРИКС 2026», который прошел в выставочном центре «Казань Экспо».

Обладательница титула «Мисс Россия – 2024» обошла соперниц из Боливии и Беларуси, которые заняли второе и третье места соответственно. Представительница Беларуси удостоилась приза зрительских симпатий в категории «Мисс».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В категории «Миссис БРИКС» первое место жюри присудило участнице из Южно-Африканской Республики. Серебро увезла в Казахстан представительница этой страны, она же получила и приз зрительских симпатий. Россиянка Александра Хватова замкнула тройку сильнейших.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Среди юных участниц – в номинации «Маленькая мисс БРИКС» – победу одержала представительница Китая. Второе место у Беларуси, третье – у ОАЭ. Приз зрительских симпатий в этой категории также достался Казахстану.

Фоторепортаж: Рамиль Гали
#конкурс красоты #БРИКС
