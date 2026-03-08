В Казани торжественно завершился первый конкурс красоты «Мисс БРИКС – 2026»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В выставочном центре «Казань Экспо» завершился первый в истории международный конкурс красоты «Мисс, Миссис и Маленькая мисс БРИКС 2026». Четырехчасовое шоу, собравшее участниц из десятка стран, звезд эстрады и телевидения, завершилось триумфом представительниц России, Китая и ЮАР.

Ведущими церемонии выступили Яна Чурикова и Вячеслав Макаров. Конкурс открыл и закрыл певец Дима Билан, исполнивший хиты Never Let You Go и Believe. В шоу также приняли участие JONY, Клава Кока, L’One, Ольга Серябкина, Elman и DINARA.

Организаторы выстроили программу вокруг четырех выходов участниц: в национальных костюмах, в спортивной форме от бренда RAIS и финального – в вечерних платьях. В каждом из отделений сцену делили с конкурсантками приглашенные артисты. Так, с «Мини мисс» выступила 13-летняя исполнительница хита «Сигма бой» Betsy (Светлана Чертищева), с категорией «Миссис» пел рэпер L’One, а вместе с «Мисс» зажгла сцену Клава Кока.

Отдельным сюрпризом для гостей стало сольное выступление заслуженной артистки РТ Саиды Мухаметзяновой.

Оценивали конкурсанток певица Ольга Бузова, визажист Елена Крыгина, певица Ольга Серябкина, стилист Влад Лисовец, народный артист России Филипп Киркоров, хореограф Никита Мусатов, Марк Тишман, Виктория Лопырева, Ханна, Зара, преподаватель по ораторскому искусству Лина Арифулина, актер Игорь Жижикин, а также международные эксперты, включая обладательницу титула «Миссис Индия 2005».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Мероприятие собрало полный зал гостей, среди которых были замечены Нюша, Ксения Собчак, Эльдар Джарахов и другие.

Как отметила президент конкурса Динара Саляхова, финальное решение принималось не только по итогам дефиле.

«Финал прошел потрясающе, великолепно! Мы с утра и до ночи, до того момента, как девушки, дети и женщины уходили спать, мы следили за их поведением, за их общением, за тем, как они себя ведут на репетициях. И это работа не одного дня. Победительницы были видны с первого дня. Так оно и получилось», – сказала она.

Отвечая на вопрос о будущем проекта, Саляхова подтвердила, что конкурс продолжит свое существование, не исключив его проведения за пределами России. «Я думаю, что об этом вы уже узнаете завтра на пресс-конференции, но скажу, что, да, действительно, конкурс будет жить. И, возможно, даже не в нашей стране», – добавила она, высоко оценив уровень организации. «Я считаю, что мы задали хорошую планку, показали высочайший уровень. Мы проводили этот конкурс впервые. И на сегодняшний день я не знаю ни одного конкурса красоты в мире, который проводился бы на таком уровне», – акцентировала президент мероприятия.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На церемонии вице-премьер РТ Лейла Фазлеева зачитала приветствие Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Конкурс стал признанием в любви всем женщинам мира, символом созидания и добра, дружбы и единства. Российская Федерация – это многонациональная страна, которая живет и развивается в традициях взаимопонимания, уважения и радушия. Уделяя особое внимание этому вопросу, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2026 год Годом единства народов России, и конкурс, несомненно, соответствует основным смыслам этого года», – говорилось в обращении.

Телеведущая Яна Чурикова, имеющая опыт ведения крупнейших международных событий в Казани еще с Универсиады 2013 года, поделилась впечатлениями от шоу и его атмосферы.

«Казань для меня – это тот самый город, где я, как правило, веду большие международные шоу. И с 2013 года у меня уже закрепился этот рефлекс: Казань – значит, что-то масштабное. Выглядит логичным, что в 2026 году здесь проходит первый в истории международный конкурс красоты „Мисс БРИКС“. Но только те, кто работал над этим проектом, знают, сколько сил и энергии требуется для того, чтобы договориться со странами. Это невидимая часть айсберга», – отметила Чурикова.

Говоря о самом конкурсе, она обратила внимание на необычную доброжелательную атмосферу: «Возможно, из-за того, что есть категория „Маленькая мисс“, возможно, потому что мы отметили женщину на каждом уровне развития – когда бутончик только оформляется, потом расцветает – и мисс с миссис опекали малышек, не было энергии конкуренции. Была энергия поддержки. Это прям ощущалось».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Корона в категории «Мисс БРИКС» досталась россиянке Валентине Алексеевой, имеющей титул «Мисс Россия – 2024». Второе место заняла представительница Боливии, третье – Белоруссии. Именно белоруска получила и приз зрительских симпатий в этой номинации.

В категории «Миссис БРИКС» выиграла представительница ЮАР. Второе место у участницы из Казахстана. Россиянка Александра Хватова – на третьем.

У «Мини-мисс» БРИКС места распределились следующим образом:победила участница из Китая, серебро – у представительницы Белоруссии, третье место – у конкурсантки из ОАЭ.