Олегу Газманову вручили медаль к 100-летию генерала Гареева

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Вице-премьер РТ — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил народному артисту России Олегу Газманову памятную медаль, выпущенную к 100-летию генерала армии Махмута Гареева. Об этом сообщает пресс-служба полпредства.

Во время посещения полпредства Газманов показал Ахметшину готовую запись песни, текст которой он прочитал в апреле на IX Московском молодежном форуме «Мост Москва — Татарстан». Композиция посвящена любви к Отечеству, которую испытывает многонациональный народ страны. Тогда певец пообещал исполнить эту песню на форуме в будущем году, а также выучить слова приветствия на татарском языке.

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Текст песни содержит, в частности, следующие строки: «Я — русский, я — татарин, я — чеченец, я — башкир, / Я всей страны народ, и мы все вместе русский мир! / Буряты и евреи, дагестанцы, ингуши — / Все те, кто здесь родился и кто Родину нашли».

Полпред не только вручил народному артисту памятную медаль «100 лет со дня рождения М. А. Гареева», но и пригласил его на Дни культуры Татарстана в Москве. Традиционно это событие намечено на август.