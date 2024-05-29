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Участница войны из Азербайджана награждена медалью к 100-летию генерала Гареева
Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин посетил Организацию ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщается в телеграм-канале полпредства.
С председателем организации Фатмой Саттаровой и ее заместителем полковником Джалилем Халиловым он обсудил расширение связей между ветеранскими организацими Азербайджана и Татарстана. Затем он вручил собеседникам памятную медаль к 100-летию со дня рождения генерала армии Махмута Гареева.
Как отметили в Полномочном представительстве, Фатма Саттарова является участницей Великой Отечественной войны. В 18 лет она ушла на фронт, где в качестве медсестры участвовала в боях под Москвой, в эвакуации раненых из блокадного Ленинграда, находилась на Сталинградском фронте.
Полковник Халилов, в свою очередь, вручил Равилю Ахметшину юбилейную медаль «генерал Ази Асланов», учрежденную Организацией ветеранов.
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