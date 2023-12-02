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Олег Морозов: Татарстан — лидер, и регион показывает это на полях выставки «Россия»
Татарстан — регион-лидер, и это лидерство республика сегодня демонстрирует на полях Международного форума-выставки «Россия» в Москве. Об этом депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва Олег Морозов сказал в беседе с «Татар-информом».
«Татарстан он всегда у нас нас один из лидеров. И то, что интерес к Татарстану очень высокий сегодня, — это не фигура речи, это то место, которое республика занимает сегодня в стране. Это инвестиционная привлекательность, это новые технологии, это Игры будущего, это БРИКС. Татарстан — лидер, и вот это лидерство мы вот сегодня тоже здесь видим», — сказал собеседник.
Парламентарий отметил, что республика старается одновременно и систематически развиваться по всем направлениям.
«Татарстан показывает, что впереди во всем. Потому что когда он демонстрирует, например, свои преимущества в цифровых технологиях, он он тем самым и гуманитарную часть свою предъявляет», — подчеркнул Морозов.
Экспозиция Татарстана развернется на пяти локациях ВДНХ. Церемония открытия мероприятия запланирована в зале А павильона №75. Республика представит достижения в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме. Площадку также посетит Раис РТ Рустам Минниханов.
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