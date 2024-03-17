Олег Морозов: Результат выборов – это судьба страны на ближайшие шесть лет

пресс-служба Олега Морозова

Председатель Комитета Госдумы по контролю, депутат Госдумы от РТ Олег Морозов принял участие в выборах Президента России. Он отдал свой голос в режиме онлайн, сообщает пресс-служба Морозова.

Спикер подчеркнул, что за последние 30 лет более важной избирательной кампании, чем выборы Президента РФ - 2024, не было.

«Сегодня перед Россией стоят задачи колоссального масштаба. На каждом из нас – огромная ответственность. Выбор за каждым. Результат выборов – это судьба страны на ближайшие шесть лет. Поэтому важно прийти, проголосовать и уважать полученный итог», – сказал Морозов.

Напомним, по данным ЦИК РТ от 12:00 17 марта, явка в Татарстане на выборах Президента России достигла 71,68%. Если рассматривать данные в целом по стране, то они составляют 65,85% (по данным ЦИК РФ от 13:22).

Избирательные участки, куда можно прийти и проголосовать, будут работать до 20:00 (как в России, так и в Татарстане). На пост Президента России претендуют 4 кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).