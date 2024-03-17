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В России явка избирателей на выборы Президента превысила 65%
Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составила 65,85%. Такие данные публикует ЦИК РФ по состоянию на 13:22 17 марта.
Отметим, в России проходит последний день для голосования на выборах Президента РФ. Избирательные участки доступны для жителей до 20:00.
Напомним, свои кандидатуры на выборы выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).
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