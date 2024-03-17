В России явка избирателей на выборы Президента превысила 65%

Явка избирателей на выборах президента России в целом по стране составила 65,85%. Такие данные публикует ЦИК РФ по состоянию на 13:22 17 марта.

Отметим, в России проходит последний день для голосования на выборах Президента РФ. Избирательные участки доступны для жителей до 20:00.

Напомним, свои кандидатуры на выборы выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).