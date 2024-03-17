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Явка в Татарстане на 12:00 мск третьего дня голосования на выборах Президента РФ – 71,68%
71,68% жителей Татарстана отдали свой голос на выборах Президента России. Об этом свидетельствуют данные на 12:00 мск третьего дня голосований, сообщает Центральная избирательная комиссия Татарстана.
По России общая явка на выборы главы государства, которые проходят в стране с 13 по 17 марта, составляет 65,89%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Отметим, в Татарстане для голосования работают 2767 избирательных участков, которые доступны для жителей с 8:00 до 20:00. Их работу обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов, а за соблюдением правил голосования следят 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.
Напомним, в республике правом избирателя наделены около 3 млн человек. Им, как и всем россиянам, предстоит выбрать Президента страны. Свои кандидатуры на выборы выдвинули представители трех российских партий Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), а также действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец).
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