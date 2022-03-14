Олег Морозов: Новые меры поддержки помогут бизнесу Татарстана занять лидирующие позиции

Государственная Дума ФС РФ в экстренном порядке рассматривает законодательные инициативы Правительства России для стабилизации финансово-экономической ситуации в стране, поддержке граждан и предпринимателей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Татарстана, глава думского Комитета по контролю Олег Морозов.

«Поскольку Татарстан является одним из лидеров нашей страны в развитии предпринимательства, для нас очень важно, чтобы бизнесмены республики бесплатно получали услуги по сертификации бизнеса, ведению бухгалтерии, выходу на маркетплейсы и оплату участия в деловых выставках. Эти меры будут также распространены на сельхозпроизводителей. Что особенно важно — вводится субсидирование финансовых обязательств, которые взяли на себя предприятия малого бизнеса в 2021 году. Эти меры позволят сохранить рабочие места, выполнить обязательства, поддержать на плаву предприятия в кризисный период и дать им толчок к развитию», — прокомментировал ситуацию парламентарий.

Правительство России готовит третий пакет антикризисных мер на фоне введенных против страны санкций. По словам Премьер-министра РФ Михаила Мишустина, планируется расширить перечень отраслей в сегменте малого и среднего бизнеса, представители которых смогут рассчитывать на кредитные каникулы.

Предприятия, взявшие заем до 1 марта, получат возможность договориться об отсрочке на срок до полугода или уменьшить размер платежей в течение льготного периода.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее он приказал перевести силы сдерживания в особый режим. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.