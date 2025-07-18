Олег Морозов: До разработчиков закона о языках нужно довести позицию Татарстана

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Руководство Татарстана поручило депутатам Госдумы от республики тщательно изучить разрабатываемый новый федеральный закон о языках народов РФ. Об этом сообщил журналистам председатель Комитета по контролю Госдумы Олег Морозов.

«Сегодня на нашем совещании в Казани об этом шла речь. Было обращение со стороны Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, чтобы депутаты поглубже разобрались с этой проблематикой, довели до разработчиков позицию республики, которая сейчас имеет целый ряд замечаний к этому законопроекту в части его идеологии, конкретных положений», – рассказал парламентарий.

Морозов отметил, что эта законодательная инициатива пока не приобрела статус «обсуждаемого закона на площадках Госдумы».

«Это проект, который проходит экспертизу. К нему действительно есть очень много замечаний в части использования понятия "родной язык" и что считать таковым», – подчеркнул он.

По мнению Морозова, нужно придерживаться «хорошего принципа политики – не создавать напряжение там, где его изначально нет».

«И оно искусственно создается тогда, когда возникает какая-то инициатива, не совсем иногда до конца продуманная, выверенная», – добавил он.

Депутат убежден, что сейчас нужно спокойно, без какой-то экзальтации, истерики глубже изучить, что «там в реальности написано».

«Довести до разработчиков мнение республики, тем более оно уже публично высказано, и затем скорректировать позицию до того момента, как это станет федеральным законом. Поэтому будем работать. Поручение такое мы получили», – заключил он.

Вопрос о замене понятий «родной язык» на «языки народов РФ» и важности сохранения родных языков подняли депутаты на 11-м заседании Государственного Совета РТ.