Видео: Минниханов прибыл на выставку-форум «Россия», где стартовал День РТ

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл на Международную выставку-форум «Россия» в Москве, где сегодня проходит День Республики Татарстан.

Напомним, Республика Татарстан на выставке представлена на пяти локациях. Расположенные на них экспозиции рассказывают о значимых достижениях Республики в промышленности, сельском хозяйстве, экономике, медицине, культуре и туризме.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября на площадке ВДНХ и продлится до 12 апреля. Здесь продемонстрируют достижения 89 регионов России, крупных компаний, министерств и организаций. Ожидается, что выставку посетит Президент РФ Владимир Путин.