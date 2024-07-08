Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Олег Коробченко удостоен почетной грамоты Минпромторга РФ
Заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко отмечен почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ «за содействие в решении задач развития промышленного потенциала» и «активную деятельность в рамках взаимодействия» с федеральным ведомством. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
На прошедшем в Екатеринбурге на полях выставки «Иннопром» совместном заседании Координационного совета по промышленности и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению грамоту татарстанскому министру вручил руководитель федерального ведомства Антон Алиханов.
Почетных грамот также удостоены министр промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Мурат Гапов, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, министр экономического развития и промышленности Тывы Айдыс Сат и министр промышленности и энергетики Оренбургской области Алексей Шарыгин.
Кроме того, медали М. Т. Калашникова вручили директору департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Кириллу Зайцеву, заместителю Председателя Правительства Московской области — министру инвестиций, промышленности и науки Екатерине Зиновьевой, министру промышленности и торговли ЛНР Тимуру Саматову, министру промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максиму Черкасову. Медалью А. А. Ежевского награждена начальник Управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтинова.
Как ранее сообщал «Татар-информ», участники совместного заседания обсудили новый национальный проект «Новые материалы и химия». Об «улове» Татарстана за первый день «Иннопрома» можно прочитать в репортаже корреспондента агентства.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»