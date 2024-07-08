Олег Коробченко удостоен почетной грамоты Минпромторга РФ

Олег Коробченко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко отмечен почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ «за содействие в решении задач развития промышленного потенциала» и «активную деятельность в рамках взаимодействия» с федеральным ведомством. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

На прошедшем в Екатеринбурге на полях выставки «Иннопром» совместном заседании Координационного совета по промышленности и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению грамоту татарстанскому министру вручил руководитель федерального ведомства Антон Алиханов.

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Почетных грамот также удостоены министр промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии Мурат Гапов, заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, министр экономического развития и промышленности Тывы Айдыс Сат и министр промышленности и энергетики Оренбургской области Алексей Шарыгин.

Кроме того, медали М. Т. Калашникова вручили директору департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Кириллу Зайцеву, заместителю Председателя Правительства Московской области — министру инвестиций, промышленности и науки Екатерине Зиновьевой, министру промышленности и торговли ЛНР Тимуру Саматову, министру промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максиму Черкасову. Медалью А. А. Ежевского награждена начальник Управления инвестиций и инноваций Липецкой области Евгения Локтинова.