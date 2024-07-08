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На полях «Иннопрома» обсудили новый нацпроект по химии
Сегодня на полях проходящей в Екатеринбурге международной промышленной выставки «Иннопром» состоялось объединенное заседание Координационного совета по промышленности и Координационного совета по импортозамещению химической и нефтегазохимической продукции при Правительственной комиссии по импортозамещению. Его участники обсудили новый национальный проект «Новые материалы и химия», сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.
Провел заседание министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. В своем выступлении он напомнил, что многие участники заседания работали над формированием нацпроекта, который был презентован неделю назад на стратегической сессии под председательством Премьер-министра России Михаила Мишустина.
Химия, редкоземы и биотехнологии имеют региональную специфику: основные проекты привязаны к конкретным территориям, составляя основу экономики и занятости на местах. Вместе с тем на четыре отрасли нацпроекта суммарно приходится более 2% ВВП, а химия в целом занимает лидирующие позиции по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Кроме того, от развития отнесенных к нацпроекту отраслей будет зависеть состояние десятков областей обрабатывающей промышленности.
По словам Антона Алиханова, в первую очередь следует восстановить продуктовые цепочки, в которых отсутствуют отдельные значимые действующие вещества, производные или полупродукты. «Экономика таких проектов сложная из-за капиталоемкости и ограниченного в пределах страны спроса. Поэтому здесь нужно сочетание мер бюджетной поддержки и участия заинтересованного бизнеса», — подчеркнул он.
Необходимо также, добавил министр, создавать новые небольшие производства с участием научных институтов и вузов, федеральных центров компетенций по отдельным продуктовым направлениям. По его мнению, прежде всего это касается малотоннажной химии и биотеха.
«У нас уже есть опыт реализации такого подхода. Здесь нужно дополнительно посмотреть на возможности наших инжиниринговых центров. И в этом плане прошу руководство регионов проработать какие профильные вузы могли бы быть заинтересованы в этой работе», — уточнил Алиханов.
Немало значимым министр назвал создание Федерального центра химии, который позволит консолидировать усилия науки и бизнеса по созданию и освоению серийного производства новых продуктов. «Подобного рода проекты должны получить поддержку в том числе на региональном уровне по комплексному развитию территорий. Учитывая разрозненность и небольшие объемы заказов на продукцию, нам нужно будет подумать как консолидировать спрос <...>», — сказал он.
Помимо общесистемной господдержки нацпроект предусматривает механизмы стимулирования спроса, создания научно-технологической инфраструктуры и реализации капиталоемких проектов. Отдельное место будет отведено мерам технического регулирования.
Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Об «улове» Татарстана за первый день «Иннопрома» можно прочитать в репортаже корреспондента «Татар-информа».
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