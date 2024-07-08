Новый завод фосфора в «Алабуге» и двигатели для коптеров: «улов» Татарстана на Иннопроме

В «Екатеринбург-ЭКСПО» завершился первый день «Иннопрома»

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Минниханову показали двигатели для квадрокоптеров и безопасные аккумуляторы

Буквально в первые часы открытия Иннопрома на стенд Татарстана пришел Раис республики Рустам Минниханов. Экскурсию для него провел заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Внимание Минниханова удалось привлечь представителям «Интерскол-Алабуга» – компания хочет расширить производство и в дополнение к электроинструментам планирует выпускать бесщеточные двигатели для них, а также для квадрокоптеров.

Буквально в первые часы открытия Иннопрома на стенд Татарстана пришел Раис республики Рустам Минниханов Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Мы производим инструменты не только в России, но и в Китае. Мощностей в России не хватает, и не все можно сделать дешево в России. Конечно, экономическая целесообразность тоже важна», — заметил в беседе с «Татар-информом» директор департамента маркетинга «Интерскола» Сергей Немков.

По квадрокоптерам компания сотрудничает с производителем «Геоскан», для которых и будет делать двигатели.

«Сейчас мы решаем вопрос с монтажом линий по производству двигателей. Их нужно 1 млн штук в год. Производиться они будут на заводе в „Алабуге“. Думаю, что в следующем году [запустим], если реально смотреть на вещи. В этом году привезем линии, смонтируем, а в следующем будет производство», — рассказал Немков.

Он уверен, что производство квадрокоптеров и комплектующих будет востребовано при любых обстоятельствах, но отчасти благодаря общемировой политической ситуации в этой сфере случился прорыв.

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Раис Татарстана также заинтересовался безопасной альтернативой кислотным аккумуляторам, которые на стенде показала компания «Нэтер» из Казани.

«Наш аккумулятор отличается меньшим весом и более длительным сроком работы. Также он экологически безопасен, не выделяет водород, что позволяет сохранить здоровье рабочих. Аккумуляторы устанавливаются на складскую и поломоечную технику. Есть аккумуляторы, которые устанавливаются в беспилотные летальные средства», — рассказали «Татар-информу» представители компании.

Внимание Минниханова завоевал гендиректор «Раритэка» Рафаэль Батыршин, который презентовал «Москвич 6» на газу Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Экономичный «Москвич» на газу расхваливали Минниханову

Внимание Минниханова также завоевал гендиректор «Раритэка» Рафаэль Батыршин, который презентовал «Москвич 6» на газу и рассказал об эксперименте. Опытным путем татарстанский партнер «Москвича» доказал, что автомобиль на метане в пути от Москвы до Екатеринбурга может сэкономить 4 тыс. рублей по сравнению с бензиновым аналогом.

Батыршин рассказал «Татар-информу», что в этом году в Набережных Челнах будет произведено до 2 тыс. таких авто на газу. Это модели «Москвич 3» (от 1,7 млн рублей) и «Москвич 6» (от 2 млн рублей). Гендиректор надеется, что автомобилем заинтересуются таксопарки, но надеется и на госзаказчиков.

«Планируем сотрудничество. Первое — это, конечно, таксопарки, потому что они много делают рейсов за день, зарабатывают. Они могут гораздо больше экономить за счет того, что есть более экономичный и экологичный вид топлива. Конечно, и государственные компании. Тут есть и забота об экологии», — сообщил Батыршин «Татар-информу».

Производитель интерьеров для судов договаривается по четырем «Метеорам» для речной навигации

Затем Минниханов обстоятельно поговорил с гендиректором «Тулпар Интерьеры Инжиниринг Дизайн» Александром Калачевым. Компания базируется в районе аэропорта «Казань».

«Тулпар Интерьеры Инжиниринг Дизайн» сотрудничает с Зеленодольским судостроительным заводом им. Горького, для которого делает интерьеры в новеньких «Метеорах» Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

«Мы презентовали высокотехнологичные материалы, которые используются в аэрокосмической сфере, сфере судостроения и в перспективе – в скоростной железной дороге. Все материалы производятся нашим предприятием», — рассказал «Татар-информу» Калачев.

Компания уже сотрудничает с Зеленодольским судостроительным заводом им. Горького, для которого делает интерьеры в новеньких «Метеорах». Кстати, Калачев рассказал «Татар-информу», что в процессе подписания контракта на оснащение четырех скоростных судов, которые поступят в навигацию уже в 2025 году.

«Штайнблок» может принести в экономику РТ 100 млрд рублей

Председатель правления Промкластера РТ, советник министра промышленности и торговли РТ Сергей Майоров презентовал 14 компаний. Из интересного, о чем рассказали Раису, – компания «Техникс» в Лаишевском районе открыла производство бестраншейного ремонта труб канализации, водоснабжения, газоснабжения.

В Лаишевском районе компания «Техникс» открыла производство бестраншейного ремонта труб канализации, водоснабжения, газоснабжения Фото: rais.tatarstan.ru

«Это специальная технология, когда все делают через существующий колодец. Не нужно ничего раскапывать. Экономия до 20-30% в зависимости от условий. И такой завод появился у нас в Республике Татарстан», — рассказал Майоров «Татар-информу».

Благодарность Раису РТ высказали от ГК «Штайнблок», поскольку Минниханов способствовал встрече с губернатором Кемеровской области — Кузбасса Сергеем Цивилевым.

«По результатам этих переговоров получилась сделка на 1,2 млрд рублей с лишним. Более 200 млн рублей уже поступило в Татарстан от компании „Штайнблок“, она готовит к отгрузке кассеты (кассетные установки для производства панелей, — прим. Т-и). До конца года планируем оставшиеся деньги на изготовление оборудования для завода по производству газобетона (в Кемерово, — прим. Т-и)», — рассказал Майоров «Татар-информу».

Глава Промкластера добавил, что есть планы поставить оборудование для 100 таких заводов за десять лет. «Это 100 млрд выручки в Республику Татарстан», — сказал Майоров.

Он также сообщил, что на «Иннопроме» подтверждено 29 встреч, которые помогут продвинуть компании и организации из Татарстана.

Рустам Минниханов провел встречу с гендиректором «Трансмашхолдинга» Кириллом Липой Фото: rais.tatarstan.ru

Переговоры с УГМК и «Трансмашхолдингом»

На стенде Татарстана есть переговорные, где обсуждают новые проекты с участием республики. В ряде из них участвует Раис Рустам Минниханов.

Руководитель республики, в частности, встретился с представителями Уральской горно-металлургической компании. Это один из лидеров по производству меди в стране, а также стратегический партнер Татарстана. На встрече говорили о поставках продукции УГМК для предприятий республики.

«В Татарстане развит промышленный сектор. Наши крупные предприятия активно сотрудничают с Уральской горно-металлургической компанией», — рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Еще одна встреча на «Иннопроме» — с гендиректором «Трансмашхолдинга» Кириллом Липой. Компания — один из крупнейших в мире разработчиков и производителей подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта. В Татарстане эксплуатируются поезда метро, электропоезда, рельсовые автобусы и трамваи производства «Трансмашхолдинга».

Раис РТ также встретился с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой Фото: rais.tatarstan.ru

Кроме того, Минниханов встретился с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой и заместителем министра промышленности и технологий Турции Ахметом Йозгатлыгилем.

Татарстан договорился о первом и единственном заводе по производству фосфора в России

Состоялось также одно публичное подписание документа, в котором принял участие Раис Татарстана. Это трехсторонее соглашение о строительстве завода по производству фосфора и его переделов в ОЭЗ «Алабуга». Подписи в документе поставили министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор ООО «Рикофлот» Амин Хейдарзадех.

Трехсторонее соглашение о строительстве завода по производству фосфора и его переделов в ОЭЗ «Алабуга» подписали Рустам Минниханов, Антон Алиханов и Амин Хейдарзадех Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Это будет единственный завод в стране. Мощность предприятия – 25 тыс. тонн в год с последующим расширением производства фосфорной кислоты до 100 тыс. тонн.

Ожидается, что новый завод в «Алабуге» закроет спрос на продукцию на отечественном рынке и обеспечит технологический суверенитет в отрасли. Планируется создать около 100 рабочих мест.

«Отмечу, что проект также обеспечит выполнение перечня инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" и достижение целей Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года», – сообщил информационному агентству ТАСС Алиханов.

Фото на анонсе: rais.tatarstan.ru