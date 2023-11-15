Фото: пресс-служба Раиса РТ

Вице-премьер Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко назвал приоритетные направления сотрудничества Татарстана и Китая. Это интеллектуальные решения, автомобилестроение и нефтехимическая отрасль. Таким мнением он поделился с «Татар-информом», комментируя визит татарстанской делегации в Китай.

«На крупнейшей выставке высоких технологий Юго-Восточной Азии в Шэньчжэне ознакомились с разработками крупнейших китайских компаний. Вместе с Раисом республики (Рустамом Миннихановым – прим. Т-и.) посетили стенд производства микросхем, чипов и программного обеспечения. Интеллектуальные решения, которые предлагают китайские коллеги, в приоритете и в Татарстане – это умный город, умный дом», – сообщил Коробченко. Министр также назвал перспективным направлением сотрудничества и электромобилестроение. «В ближайшее время направим специалистов из республики для изучения возможностей китайских компаний и дальнейшего сотрудничества», – сказал он.

По словам вице-премьера, Татарстан также заинтересован в развитии нефтехимической отрасли, экспорте нефтепродуктов. Он напомнил, что в сентябре состоялся визит делегации Татарстана в китайскую провинцию Шаньдун (город Дунъин), где обсуждались возможности поставок необходимого оборудования для развития переработки нефти. Коробченко уточнил, что планируется увеличивать не только объем, но и разнообразие получаемых соединений – например, малотоннажной химии. «Сотрудничество с Китаем – это не только расширение экспорта, но и развитие внутреннего рынка, где до этого у нас не было отечественного продукта. Сейчас мы планируем импортировать китайское промышленное оборудование, но в дальнейшем намерены разрабатывать и внедрять свое», – подчеркнул вице-премьер.

Коробченко также рассказал о сегодняшнем визите татарстанской делегацией в компанию BYD, которая производит автомобили, аккумуляторы, электронику, и посещении предприятия Hynovation, которое специализируется на технологии водородных топливных элементов.

«Это уже далеко не первый наш визит в КНР. И результаты сотрудничества вполне измеримы. Объем торговли между Татарстаном и Китаем в 2023 году может превысить два миллиарда долларов. При этот растет доля экспорта Татарстана в КНР. В Китае говорят: “Возможность стучится в дверь только один раз”. Наши компании этот стук в свою дверь услышали и активнее выходят на китайские рынки, находят там потребителей своих товаров и новых поставщиков», – резюмировал Коробченко.

Как ранее сообщал «Татар-информ», сегодня делегация Татарстана во главе с Раисом республики Рустамом Миннихановым находится с рабочим визитом в Шэньчжэне. Раис РТ принял участие в открытии 25-й Китайской выставки высоких технологий, которая является одним из крупнейших мероприятий подобного формата в Юго-Восточной Азии. Также руководитель республики встретился с вице-мэром Шэньчжэня.